Chevy проти Ford: представлений електричний пікап Chevrolet Silverado лише за 40 тисяч доларів

На виставці споживчої електроніки в Лас-Вегасі компанія Chevrolet представила електричний пікап Silverado EV. А також назвала дату початку продажу i ціни.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на прес-службу Chevrolet.

На відміну від Ford, який розробив свій електропікап на основі стандартної моделі F-150, новий Silverado EV не має нічого спільного зі звичайним Silverado. Він являє собою спрощену версію відродженого Хаммера-пікапа GMC Hummer EV, виробництво якого почалося в кінці минулого року.

Новий пікап оснащений повністю незалежною підвіскою, в якості опції пропонуються повнокероване шасі і пневматика, що змінює дорожній просвіт в межах 100 міліметрів. Базова версія WT (Work Truck) отримає систему повного приводу з двома електромоторами, що розвивають 517 к.с. і 834 Нм крутного моменту.

У розкішної модифікації RST віддача збільшена до 673 к.с. і 1057 Нм, з опціонним пакетом Wide Open Watts Mode пікап здатний прискоритися до сотні менш ніж за 4,5 секунди.

Фірмова батарея Ultium забезпечує запас ходу в 644 км – це на півтори сотні кілометрів більше, ніж у основного конкурента Ford F-150 Lightning. Мережа швидкої зарядки Ultium Charge 360 налічує 100 тисяч терміналів в США і Канаді.

У салоні встановлено 11-дюймову приладову панель і дисплей інформаційно-розважальної системи діагоналлю до 17 дюймів. За доплату пропонуються 14-дюймовий проекційний екран, скляний дах і автопілот Super Cruise.

Виробляти Chevrolet Silverado EV будуть там же, де і Hummer EV - на заводі Factory Zero поблизу Детройта. Першим весною 2023 року буде доступний базовий Work Truck за ціною від 39 900 доларів – стільки ж коштує в початковій комплектації Ford F-150 Lightning. Версія RST First Edition з'явиться у продажу лише восени наступного року і за неї доведеться викласти 105 тисяч доларів.

Нагадавши, Chevrolet запускає виробництво нового бюджетного кросовера в Узбекистані. Новинка цілком може з'явитися на українському ринку.