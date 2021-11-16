ru ua
Вт, 16 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

Huawei представив перший автомобіль власного бренду Avatr

Новость на русском →
Вівторок 16 листопада 2021 13:19
Huawei представив перший автомобіль власного бренду Avatr Електромобіль Avatr 11 розробки Huawei (фото: autohome.com.cn)
Автор: Вадим Добровольский

Представлено перший автомобіль розробки технологічного гіганта Huawei. Прем'єра відбулася на автосалоні в Гуанчжоу.

Про це повідомляє РБК-Украина Авто з посиланням на Autohome.

Huawei на автосалоні в Гуанчжоу представив перший автомобіль власної розробки. У створенні первістка автомобільного напрямку технологічного гіганта також брали участь компанії Changan і CATL. Машина є електромобілем і буде випускатися під новим брендом Avatr.

Huawei представив перший автомобіль власного бренду Avatr

У цьому партнерстві у Changan роль технічного розробника, CATL поставляє акумулятори, а Huawei займалася мультимедіа та онлайн-технологіями. Новинка отримала назву Avatr 11, це купе-кросовер з обтічним дизайном.

На автосалоні показаний концепт, але заявлено, що серійна версія буде схожа на нього на 99 відсотків. На цей час технічні характеристики розкрито лише частково. Так, розгін до 100 км/год займає 4 секунди, а запас ходу на одній зарядці становить близько 700 км. Підтримується зарядка постійним струмом на терміналах постійного струму потужністю до 200 кВт.

Huawei представив перший автомобіль власного бренду Avatr

Також заявлено, що в оснащенні буде просунутий автопілот четвертого рівня, який за можливостями перевершує систему Tesla (другий рівень).

Початок серійного виробництва намічено на весну 2022 року, а продажі в Китаї стартують в третьому кварталі. Пізніше повинні з'явитися інші електромобілі Avatr, розширивши гаму до чотирьох моделей.

Нагадаємо, General Motors проектує для Пентагону бойову електричну машину. В якості бази буде використаний електричний пікап Hummer.

Читайте РБК-Україна в Google News
электромобили
Точки зору
Євген Муджирі
Біль электромобілиста: що потрібно знати тим, хто розмірковує над придбанням електромобіля
Євген Муджирі
засновник електромобільного блогу Autogeek
Олег Омельницький
Як Україна за 30 років незалежності втратила власний автопром
Олег Омельницький
директор інформаційно-аналітичної групи AUTO-Consulting
Всі точки зору