620 кінських сил: BMW представила перший електричний кросовер М-серії

Перший електричний кросовер баварської марки BMW IX отримав в імені заряджену літеру М. Ціни на iX M60 поки не називаються.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на прес-службу BMW Group.

Зовні від звичайного позашляховика IX новинка відрізняється в основному 22-дюймовими колесами і логотипами M Performance. Інтер'єр не змінився, але обзавівся новим декором.

BMW iX M60 оснащений двухомоторной електричною силовою установкою, яка сумарно розвиває до 619 кінських сил і 1100 Нм крутного моменту. В режимі Sport прискорення з місця до 100 км/год займає 3,8 секунди.

У звичайних умовах потужність і момент не перевищують 532 сил і 1015 Нм, а максимальна швидкість обмежена електронікою на позначці в 250 км/ч. Батарея ємністю 111,5 квтг забезпечує до 566 кілометрів запасу ходу на одній зарядці - за сучасною методикою WLTP.

Для поліпшення керованості вже в базі новинка оснащується пневматичною підвіскою з підрулюючими задніми колесами і електронно-керованими амортизаторами. Відзначимо також збільшені гальмівні механізми M Performance.

Що стосується комфорту, то в стандартну комплектацію спортивного позашляховика входять адаптивний круїз-контроль, система кругового огляду, бездротова зарядка для смартфона і преміальна аудіосистема Bowers And Wilkins.

Світові продажі BMW iX M60 стартують ближче до літа цього року, ціни поки не оголошені. Передбачається, що вартість новинки впритул наблизиться до позначки в 100 тисяч доларів. Виробництво організовано на заводі марки в німецькому Дингольфінгу.

Нагадаємо, що компанія BMW готує до випуску новий електромобіль. Серійне виробництво почнеться навесні 2022 року, новинка отримає вже знайомий Індекс i3.