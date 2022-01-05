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В Україні зросла вартість первинної реєстрації автомобілів

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Середа 05 січня 2022 12:55
В Україні зросла вартість первинної реєстрації автомобілів Купівля автомобіля (Фото: flickr.com)
Автор: Олександр Мороз

З 1 січня 2022 року в Україні збільшився прожитковий мінімум і, відповідно, всі пов'язані з ним платежі. У тому числі і вартість первинної реєстрації автомобіля.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на головний сервісний центр МВС.

Йдеться про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування при першій реєстрації легкових автомобілів. З 1 січня 2021 року прожитковий мінімум для працездатних громадян України підвищився на 88 грн і становить 2481 гривень.

В Україні зросла вартість первинної реєстрації автомобілів

Відповідно до статті 4 Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування", сума внеску залежить від вартості автомобіля. Так, якщо ціна на транспортний засіб не перевищує 165 розмірів прожиткового мінімуму (409 365 грн), то збір становить 3%. Якщо вартість об'єкта оподаткування варіюється від 165 до 290 розмірів прожиткового мінімуму (409 365 - 719 490 грн), розмір Збору зросте до 4%. А якщо ціна машини перевищить 290 розмірів прожиткового мінімуму, то власнику доведеться виплатити в бюджет країни 5% від цієї суми.

Зазначимо, що збір на обов'язкове державне пенсійне страхування стягується тільки при першій реєстрації легкових автомобілів. У разі перереєстрації машини, цей збір оплачувати не потрібно.

Нагадаємо, що раніше в Україні продавалися, та й то в невеликій кількості, Легкові електрокари і легкі комерційні електромобілі. Тепер же на український ринок виходять важкі електрогрузовики.

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