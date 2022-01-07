Виставка CES 2022 у Лас-Вегасі: головні прем'єри найнезвичайнішого автосалону у світі

У Лас-Вегасі з 5 по 8 січня відбувається чергова виставка споживчої електроніки CES. Формально, вона не є автосалоном, проте останніми роками тут все частіше презентують свої перспективні новинки провідні автовиробники світу. А заразом і технологічні гіганти, які мають намір у майбутньому вийти на автомобільний ринок.

Ось і цього разу серед учасників були Mercedes-Benz, BMW та Chevrolet. А компанії Sony та LG заявили про готовність взятися за випуск електромобілів. Про головні автомобільні прем'єри виставки CES 2022 читайте нижче у матеріалі РБК-Україна Авто.

Mercedes-Benz Vision EQXX

Mercedes підготував до виставки революційний електричний концепт-кар Vision EQXX із запасом ходу на одній зарядці 1000 км. При цьому така далекобійність досягнута не за допомогою збільшення ємності тягової батареї, а завдяки оптимізації всієї конструкції машини.

В компанії коцепт називають "найефективнішим Mercedes в історії", і в цьому є частка істини. Адже коефіцієнт аеродинамічного опору Cd становить всього 0,17, а споряджена маса максимально знижена за рахунок застосування сучасних високоміцних і легких матеріалів. Підсумок – всього 1750 кг.

На зниження маси працює й тягова батарея. Вона має ємність 100 кВт•год, як у серійного седана EQS 450+, але при цьому наполовину компактніша і на 30% легша. Тому розробникам вдалося досягти середньоъ витрати электрики 10 кВт•год на 100 км пробігу - звідси й 1000-кілометрова далекобійність. Про інші особливості Mercedes-Benz Vision EQXX читайте в нашому окремому матеріалі.

BMW iX M60

Підготовлений до виставки CES 2022 електричний кросовер BMW iX M60 - це перший серійний електромобіль М-підрозділу баварської марки, що спеціалізується на випуску "заряджених" машин. У серію новинка піде вже цього року.

Характеристики iX M60 вражають: у спеціальному режимі Sport двоомоторна установка має віддачу 619 к.с. і 1100 Нм, а розгін до 100 км/год становить всього 3,8 секунди. Тягова батарея ємністю 105,2 кВт∙год забезпечує дальнобійність до 566 кілометрів на одній зарядці.

Від звичайного iX новинка відрізняється пневматичною підвіскою зі спортивними налаштуваннями та потужнішими гальмами. Орієнтовна ціна становитиме 130 тисяч євро.

Sony Vision-S 02

Два роки тому на виставці CES корпорація Sony показала прототип свого першого електромобіля, а цього разу привезла до Лас-Вегасу ще один електричний концепт під назвою Vision-S 02. Більше того - на CES 2022 компанія оголосила про створення підрозділу Sony Mobility, яке в у перспективі займеться випуском електромобілів.

Sony Vision-S 02 - це семимісний кросовер довжиною 4,9 м, шириною 1,9 м і висотою 1,6 м. Колісна база - 3030 мм. На кожній осі встановлено електромотор потужністю 272 к.с. А ось про ємність тягової батареї та запас ходу не повідомляється.

Як і належить технологічному гіганту, при створенні Vision-S 02 компанія Sony зробила основний упор на бортову електроніку. Машина оснащена автопілотом з ультразвуковими датчиками та лідарами, але кермо і педалі присутні - про повну автономність не йдеться навіть у перспективі.

У салоні на передній панелі розташовано п'ять дисплеїв, включаючи три широкоформатні. Два бічні екрани показують зображення з бортових камер заднього виду (звичних дзеркал немає). Медіасистема має голосове керування та підтримку 5G. Задні пасажири можуть підключатися до Sony PlayStation, встановленої вдома, і через монітори у спинках задніх сидінь грати у відеоігри.

LG Vision Omnipod

На бажання вийти на автомобільний ринок натякнув й технологічний гігант LG. На CES 2022 компанія представила перспективний мінівен Omnipod, який, за задумом розробників, має стерти межу між транспортним засобом і будинком.

Цифровий будинок майбутнього, як у компанії назвали концепт, обладнаний безліччю дисплеєм, а серед обладнання є холодильник та кавоварка. Вбудований автопілот дозволив реалізувати режими кінотеатру та фінтес-залу - в Omnipod дійсно можна жити і працювати, а не просто переміщатися з точки "А" в точку "В".

Компанія не оприлюднила інформацію про перспективи серійного випуску Omnipod або інших автомобілів під власним брендом. Однак сучасні тренди такі, що південно-корейська компанія цілком може наслідувати приклад концерну Huawei, який раніше минулого року заснував автомобільний напрямок, і тієї ж Sony.

Електричний пікап Chevrolet Silverado EV

Електропікап Chevrolet Silverado EV - одна з головних серійних прем'єр виставки CES 2022. Щоправда, вважати показану на виставці машину серійною можна з натяжкою - продажі стартують через рік, навесні 2023-го. Раніше ми докладно розповідали про пікап Silverado EV, тому зараз зупинимося лише на ключових особливостях новинки.

Chevrolet Silverado EV стане головним конкурентом електричного пікапа Ford F-150 Lightning, який дебютував у 2021 році, а навесні цього року з'явиться у автосалонах. На відміну від Форда, створеного на основі звичайного F-150, пікап Chevy базується на спеціально розробленій електричній платформі Ultium. По суті, це вже відомий GMC Hummer EV, але з іншим дизайном та більш простим оснащенням.

Базова версія WT (Work Truck) має двомоторну силову установку сумарною віддачею 517 л. і 834 Нм, у більш престижної RST в арсеналі вже 673 л.с. та 1057 Нм. Для обох виконань заявлені запас 644 км (400 миль) і можливість підзарядки на терміналах постійного струму потужністю до 350 кВт.

Ціни на Chevrolet Silverado EV в США стартують з 39 900 доларів. Це практично ідентично з ціною найдоступнішого Ford F-150 Lightning, який коштує 39 974 долари.