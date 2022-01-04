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Український авторинок в 2021 році: зростання на 21% і Топ-10 найпопулярніших марок

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Вівторок 04 січня 2022 09:43
Український авторинок в 2021 році: зростання на 21% і Топ-10 найпопулярніших марок Бестселер ринку нових авто-кросовер Kia Sportage (Фото: Kia)
Автор: Олександр Мороз

Вперше з 2013 року в Україні продали понад 100 тисяч нових автомобілів. Причому продажі росли з самого початку року.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на асоціацію УкрАвтоПром.

В останній місяць 2021-го ринок виріс на 7 відсотків у порівнянні з торішнім груднем. Всього за минулий рік продано 103,3 тисяч нових легковиків, що на 21% перевищує показник 2020-го.

Український авторинок в 2021 році: зростання на 21% і Топ-10 найпопулярніших марок

При цьому в 2021 році лише в трьох з дванадцяти місяців була продемонстрована негативна динаміка в річному численні: січень (-19%), Лютий (-9%) і жовтень (-6%). Зростання було показано в березні (+45%), квітні (+174%), травні (+43%), червні (+21%), липні (+16%), серпні (+22%), вересні (+24) %), листопаді (+22%) і грудні (+7%).

Український авторинок в 2021 році: зростання на 21% і Топ-10 найпопулярніших марок

За підсумками року перше місце в рейтингу марок на ринку нових легкових авто завоювала Toyota: 15 232 проданих машин (+14% до минулого року). Найпопулярнішою моделлю став компактний кросовер Toyota RAV4: 6066 авто.

На другому місці розташувався Renault - 13475 авто (-6%), лідером марки став Renault Duster (5602 реєстрацій).

Третій результат у Kia-9138 шт. (+50% до 2020 року). Левова частка продажів корейського бренду припав на кросовер Sportage, вибір на якому зупинили 7124 покупця.

Четверте місце українці віддали Skoda (6172 авто, +22%), замикає п'ятірку Nissan (4815 реєстрацій, +26%).

Також у Топ-10 увійшли Hyundai (4797 шт., +19%), Chery (4653 шт., +136%), Mitsubishi (4220 шт., +76%), Volkswagen (4120 шт., +12%) та Suzuki (3769 шт. +27%).

Найпопулярнішим автомобілем на українському ринку в 2021 році став Kia Sportage.

Топ-10 найпопулярніших марок авто в Україні в 2021 році

  1. Toyota (15 232 шт., (+14% до 2020 року)
  2. Renault (13475 шт., -6%)
  3. Kia (9138 шт., +50%)
  4. Skoda (6172 шт. +22%)
  5. Nissan (4815 шт. +26%)
  6. Hyundai (4797 шт. +19%)
  7. Chery (4653 шт. +136%)
  8. Mitsubishi (4220 шт., +76%)
  9. Volkswagen (4120 шт. +12%)
  10. Suzuki (3769 шт., +27%)

Український авторинок в 2021 році: зростання на 21% і Топ-10 найпопулярніших марок

Нагадаємо, що останнім часом в медіа та соцмережах все частіше з'являється інформація про істотне подорожчання автомобільного "секонд-хенду". Повідомляється, що в деяких країнах ціни на старі авто злетіли на 30-60 відсотків.

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