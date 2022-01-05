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Вперше за 90 років: Toyota очолила автомобільний ринок США

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Середа 05 січня 2022 19:45
Вперше за 90 років: Toyota очолила автомобільний ринок США Фото: концепт-кари Toyota (delucatoyota.com)
Автор: Константин Широкун

У Сполучених Штатах довгий час найбільш продаваним автомобільним концерном був General Motors. Але за підсумками 2021 року вперше за 90 років компанія поступилася своїми лідерськими позиціями Toyota.

Про це повідомляє РБК-Украина Авто з посиланням на Wall Street Journal.

Головною причиною зміни лідера став триваючий дефіцит мікросхем, який в меншій мірі торкнувся японських і китайських автовиробників. У Toyota відзвітували, що змогли продати в США 2,3 мільйона автомобілів, що на 10 відсотків більше, ніж за той же період 2020 року. GM за минулий рік реалізували 2,2 мільйона автомобілів, що на 114 000 автомобілів менше, ніж у Toyota, і на 13 відсотків менше, ніж у них самих роком раніше.

У GM так прокоментували втрату лідерства: "Дефіцит напівпровідників створив безпрецедентний набір обставин в 2021 році. Незважаючи на кризу, GM розширила своє лідерство у виробництві повнорозмірних пікапів і позашляховиків".

Вперше за 90 років: Toyota очолила автомобільний ринок США Продажі інших іноземних автовиробників в США, таких як Hyundai, Mazda, Volkswagen і BMW, також виросли за підсумками минулого року. Зростанню сприяв підвищений попит на машини після закінчення кризи, пов'язаної з епідемією коронавірусу. Поки ще не всі автовиробники оголосили свою річну статистику продажів, тому всі лідери ринку стануть відомі ближче до середини місяця.

Нагадаємо, що Toyota відзначає випуск 50 млн Corolla незвичайним коміксом. У серії коміксів манга автовиробник розповів історію автомобіля, починаючи з 60-х років і нашого часу.

Раніше ми повідомляли, що Mercedes показав інноваційний електрокар EQXX. Запас ходу новинки становить 1000 км.

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