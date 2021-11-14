Привіт електромобіль Subaru Solterra, прощавай популярний седан VW Santana. Головне зі світу авто

Компанія Subaru представила свій перший серійний електромобіль, у Tesla наближають запуск у серію електричної вантажівки Semi. А Volkswagen у Китаї готує зміни: до дебюту готується Mondeo нового покоління, а популярний седан Santana залишає конвеєр.

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Представлено перший серійний елкектромобіль Subaru

Компанія Subaru повністю розсекретила кросовер Solterra, який став першим серійним електромобілем історії марки. Продаж новинки розпочнеться в середині наступного року.

Електромобіль створено спільно з Toyota й технічно, а також за дизайном він має багато спільного з електричним кросовером bZX4, серійна версія якого була представлена ​​раніше в жовтні. У цьому партнерстві Subaru відповідала за налаштування системи повного приводу.

Довжина Subaru Solterra становить 4,7 м, база – 2,85 м. Заявлений дорожній просвіт – 210 мм. Для першого електромобіля Субару заявлені дві версії: передньопривідна з одним двигуном на 201 к.с. та повнопривідна з двома моторами потужністю 104 к.с. кожен. При ємності батерії 71,4 кВт•год запас ходу становить 530 км у передньопривідному виконанні та 460 км – у повнопривідному.

Випуск електричної вантажівки Tesla Semi може розпочатися вже цього року

Корпорація PepsiCo стала першим великим покупцем електричних вантажівок Tesla Semi. Компанія замовила 100 машин.

Раніше Tesla повідомляла, що серійне виробництво Semi почнеться не раніше 2022 року – у тому числі через проблеми з ланцюжком поставок, викликаних дефіцитом напівпровідників. Проте влітку стало відомо, що виробнича лінія практично готова, тому не виключено, що PepsiCo отримає перші машини вже цього року.

Епопея запуску у виробництві електричного грущовика Tesla Semi тягнеться з 2016 року був показаний перший прототип. У компанії заявили для машини пробіг однією зарядкою до 800 км.

У Китаї готується до запуску новий Ford Mondeo

Компанія Ford готує прем'єру седана Mondeo нового покоління. Модель вже не продається в США (там вона несла ім'я Fusion) і навесні наступного року піде з Європи. Але в Китаї Mondeo продовжить ринкову кар'єру – і поки що Піднебезна заявлена ​​єдиним ринком для новинки.

Технічно новий Mondeo є найближчим родичем раніше представленого купе-кросовера Evos і відрізняється від нього типом кузова і зменшеним дорожнім просвітом. У довжину новинка досягає 4935 мм при колісній базі 2945 мм.

У Evos запозичена й силова установка: бензиновий турбомотор об'ємом 2 літри і потужністю 238 к.с. У майбутньому не виключена поява у гамі гібридних версій. Продажі в Китаї стартують навесні 2022 року.

Представлено універсальну вантажівку Torsus Terrastorm українського виробництва

Українська компанія Torsus представила вантажну версію автомобіля підвищеної прохідності Terrastorm. Машина створена на базі Volkswagen Crafter та має широкий спектр призначення: від вантажоперевезень та роботи в службах надзвичайної допомоги до індустрії відпочинку та туризму.

Високий позашляховий потенціал забезпечується численними доопрацюваннями. Так, дорожній просвіт збільшено до 250 мм, встановлені захист днища та шноркель (глибина броду становить 82 см). Доповнюють образ позашляхові шини з розвиненими ґрунтозачепами та вбудована лебідка.

Повнопривідний Torsus Terrastorm пропонують у кількох виконаннях з різною колісною базою (3640 та 4490 мм) та вантажопідйомністю від 3,5 до 5,5 тонн. Кабіна – однорядна або дворядна місткістю 5-6 осіб. Двигун – дволітровий турбодизель потужністю 140 або 177 кінських сил. Ціни починаються з 51,7 тисяч євро.

Volkswagen припиняє виробництво знакової моделі Santana

Компанія Volkswagen оголосила про завершення випуску популярного седана Santana, що зараз виробляється в Китаї. Вперше модель з'явилася в гамі марки в 1981 році й розійшлася світом багатомільйонним тиражем (тільки в Китаї випущено 6 млн машин).

Перше покоління Santana випускалося в КНР до 2012 року, після чого на місцевий ринок вийшов седан з тим же ім'ям, що став різновидом Skoda Rapid. Минулого року у Піднебесній було продано 176 тисяч таких машин.

Наступника у Сантани не буде, оскільки купівельний попит змістився від седанів до кросоверів та електромобілів. Місце моделі на конвеєрі китайського заводу Shanghai-Volkswagen займуть кросовери T-Cross і Tharu.