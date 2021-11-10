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У перший рейс до кінця року: стали відомі перші покупці електричної вантажівки Tesla Semi

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Середа 10 листопада 2021 08:50
У перший рейс до кінця року: стали відомі перші покупці електричної вантажівки Tesla Semi Фото: Tesla Semi (cnbc.com)
Автор: Константин Широкун

Через чотири роки після розміщення першого замовлення, перші товарні електричні вантажівки Tesla Semi потраплять до покупців. Першим великим покупцем новинки стане корпорація PepsiCo.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на CNBC.

За словами одного з топ-менеджерів PepsiCo, на частку автомобільного транспорту компанії припадає близько 10% викидів СО2 компанії. Ще в березні стало відомо, що PepsiCo передзамовила 100 електричних вантажівок. Але скільки машин компанія отримає до кінця року, не повідомляється.

У перший рейс до кінця року: стали відомі перші покупці електричної вантажівки Tesla SemiTesla Semi був вперше представлений в 2016 році. У липні цього року Tesla заявила в своєму фінансовому звіті, що виробництво вантажівки призупинено до 2022 року через проблеми з ланцюжком поставок. Однак у липневому звіті говорилося, що виробнича лінія Tesla Semi знаходиться на завершальній стадії підготовки.

У Tesla стверджують, що Semi буде здатний проїхати на одному заряді батареї близько 800 км.також стверджувалося, що автомобіль не доставить своїм власникам серйозних технічних проблем за перші 1 600 000 км пробігу.

Нагадаємо, що Українська електрична Вантажівка за 16 тисяч доларів піде в серію в наступному році. Машина отримає кілька варіантів кузова.

Раніше стало відомо, що Hyundai вперше буде випускати електромобілі в США. Це буде перший електромобіль корейського концерну місцевої збірки.

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