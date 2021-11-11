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Створено в Україні: Torsus представив позашляхову вантажівку для екстремальних умов

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Четвер 11 листопада 2021 11:24
Створено в Україні: Torsus представив позашляхову вантажівку для екстремальних умов Torsus Terrastorm Chassis Cab (Фото: torsus.eu)
Автор: Олександр Мороз

На універсальне шасі-платформу Torsus Terrastorm можуть монтуватися Найрізноманітніші види кабін і кузовів. Автомобіль підвищеної прохідності розроблений для будівельників, фермерів, вантажоперевізників, служб надзвичайної допомоги та ліквідації аварій, індустрії відпочинку і туризму.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Torsus.

Torsus - українська компанія, що здобула популярність завдяки першому у світі позашляховому автобусу 4х4 Praetorian. Що стосується моделі Terrastorm, то презентація пасажирської версії пройшла рік тому в Києві. Тепер же представлений вантажний варіант.

Новинка спроектована на базі фургона Volkswagen Crafter, але при цьому значно поліпшені його позашляхові якості. У вдосконаленій передній підвісці використовуються амортизатори Bilstein B6, а дорожній просвіт збільшений до 250 міліметрів. Завдяки модернізованому бамперу кут в'їзду становить 26 градусів, а кут з'їзду - 20 градусів.

Створено в Україні: Torsus представив позашляхову вантажівку для екстремальних умов

У перелік оснащення входять світлодіодні фари дальнього світла, денні ходові вогні, протитуманні фари та прожектори, а також 17-дюймові колеса з шинами BF Goodrich All Terrain. Вбудована лебідка здатна розвинути зусилля в 5,5 метричних тонн.

Створено в Україні: Torsus представив позашляхову вантажівку для екстремальних умов

Крім того, автомобіль, який отримав додатково захист днища з металевих пластин і шноркель, здатний долати броди глибиною до 82 см.

Створено в Україні: Torsus представив позашляхову вантажівку для екстремальних умов

Машина оснащується дволітровим турбодизелем в двох варіантах потужності - 140 або 177 кінських сил. Коробки передач: шестиступінчаста механіка або восьмидіапазонний автомат. Незалежно від двигуна, є система повного приводу з блокуванням заднього диференціала.

Створено в Україні: Torsus представив позашляхову вантажівку для екстремальних умов

Torsus Terrastorm пропонують у варіантах з колісною базою 3640 і 4490 мм вантажопідйомністю 3,5, 5 і 5,5 тонн. Можна вибрати дводверну або чотиридверну кабіну на 2-6 осіб.

Створено в Україні: Torsus представив позашляхову вантажівку для екстремальних умов

Приймання замовлень на Torsus Terrastorm вже стартувало, у продажу новинка з'явиться в січні 2022 року. Ціни починаються з 51 716 Євро.

Нагадаємо, що французька компанія Gaussin представила автомобіль H2 Racing Truck, який вона називає "найпотужнішою гоночною вантажівкою на водні з електричним приводом з коли-небудь побудованих". Дизайн автомобіля розробило знамените ательє Pininfarina.

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