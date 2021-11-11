Створений разом із Toyota: представлено перший серійний електромобіль Subaru

Subaru і Toyota в черговий раз створили одну машину на двох. Після презентації Toyota bZX4 в кінці жовтня, настала черга Subaru представити свій перший серійний електромобіль під назвою Solterra.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на прес-службу Subaru.

Назва моделі поєднує в собі латинські слова, що позначають "сонце" і "землю". Solterra виглядає так само як bZX4, за винятком деяких косметичних відмінностей. Електричний "Субару" отримав свої задні ліхтарі, Бампери, круглі протитуманні фари та дещо змінену глуху решітку радіатора. У салоні також мінімум відмінностей від bZX4.

Електромобіль побудований на спеціальній електричній архітектурі e-TNGA, яку Toyota розробила спільно з Subaru. Solterra має такі ж габаритні розміри, як і bZ4X: 4690 мм в довжину, 1860 мм в ширину, 1650 мм заввишки. Колісна база налічує 2850 мм. Заявлений дорожній просвіт - 210 мм.

Solterra отримає два варіанти силової установки. Передньопривідна версія з одним електродвигуном розвиває потужність у 201 к.с. повнопривідний кросовер оснастили парою електромоторів, по одному на кожній осі, по 104 к.с. кожен.

Обидві моделі оснащені літій-іонною батареєю ємністю 71,4 кВт•ч. Моноприводному кросоверу її повинно вистачати на 530 км, а машині з повним приводом – орієнтовно на 460 км.

Тягову батарею розташували під підлогою і інтегрували її в силову структуру кузова. Передня підвіска - типу McPherson, ззаду-подвійні поперечні важелі. Традиційно для всіх нових моделей компанії, Solterra отримала фірмову систему повного приводу з декількома режимами X-Mode.

У Subaru заявили, що електричний кросовер надійде в продаж по всьому світу з середини 2022 року. Живий дебют першого електромобіля марки відбудеться наступного тижня в Лос-Анджелесі.

Нагадаємо, що у Європі водії впевнені, що сучасні машини перевантажені непотрібними функціями. Нове опитування показує, що третина водіїв у Великобританії не використовують 75% функцій, встановлених у їхніх автомобілях.

Раніше стало відомо, що Greenpeace подає до суду на Volkswagen з вимогою припинити виробництво авто з ДВЗ. Компанію звинувачують у бездіяльності.