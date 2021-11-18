Без керма й з диваном в салоні: Hyundai показала свій флагманський кросовер на електротязі

Електричний кросовер Hyundai Seven дебютував на автосалоні в Лос-Анджелесі. У серію машина піде через кілька років під ім'ям Ioniq 7.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на прес-службу Hyundai.

На автосалоні в Лос-Анджелесі компанія Hyundai представила концепт-кар Seven. Цей великий кросовер через кілька років перетвориться в серійну модель Ioniq 7 і стане флагманом в електричній лінійці бренду. Довжину концепту компанія не повідомила, зате відома колісна база: вона досягає 3,2 метра, що обіцяє високий комфорт на обох рядах сидінь.

Дизайн Seven перегукується з серійним мінівеном Hyundai Staria, який був представлений раніше в цьому році й вже дістався до України. Головною деталлю, яка ріднить зовнішність обох машин, стала вузька смужка світлодіодних ходових вогнів на всю ширину капота. Ще одна цікава особливість концепту - рухливі секції на колесах, які зменшують аеродинамічний опір і можуть відкриватися для охолодження гальм.

А головна дизайнерська фішка - несиметричні двері. По правому бору їх дві, причому вони розорюються врозліт, утворюючи широченний отвір без центральної стійки. По лівому борту - одна, водійські двері.

Таке компонування стало наслідком особливої архітектури салону, виконаного в стилі лаунж-зони. Спереду встановлено два крісла, які можуть повертатися на 180 градусів, а ззаду - великий кутовий диван. Оздоблення інтер'єру - бамбук і килимове покриття, а до послуг пасажирів - холодильник і безліч ніш і ящиків для дрібної поклажі.

Перед водієм немає ні керма, ні педалей - Hyundai Seven являє собою безпілотник. Втім, на випадок ручного управління передбачений джойстик, який висувається з підлокітника водійського сидіння.

Концепт побудований на платформі E-GMP, відповідно має 800-вольтову батарею і підтримує зарядку на станціях потужністю до 350 кВт. Інших технічних подробиць компанія не оприлюднила, але напевно серійна версія матиме запас ходу на одній зарядці не менше 500 км.

Серійний Hyundai Ioniq 7, прообразом якого є концепт Seven, з'явиться не раніше 2023 року.

Нагадаємо, компанія Hyundai створила окремий бренд Hyundai Home. Під цією маркою компанія буде продавати сонячні панелі для будинків, системи зберігання енергії та зарядні пристрої для електромобілів