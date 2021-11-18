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Зарядка за 20 хв та сонячна батарея на капоті: показано провісника флагманського електрокросовера Kia

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Четвер 18 листопада 2021 10:30
Зарядка за 20 хв та сонячна батарея на капоті: показано провісника флагманського електрокросовера Kia Прототип кросовера Kia Concept EV9 (Фото: Kia)
Автор: Олександр Мороз

Компанія Kia представила на автосалоні в Лос-Анджелесі прототип великого електричного позашляховика Kia Concept EV9.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на прес-службу Kia.

Повнорозмірний кросовер розроблений на модульній архітектурі E-GMP, але якщо соплатформений шоу-кар Hyundai Seven являє собою офіс на колесах, то Kia Concept EV9 претендує на лаври брутального позашляховика.

Зарядка за 20 хв та сонячна батарея на капоті: показано провісника флагманського електрокросовера Kia

Габаритні розміри прототипу складають 4930х2055х1790 міліметрів. Колісна база витягнулася до 3100 мм – на 20 сантиметрів більше, ніж у серійного повнорозмірного кросовера Kia Telluride.

Зарядка за 20 хв та сонячна батарея на капоті: показано провісника флагманського електрокросовера Kia

З примітних особливостей концепту можна відзначити вбудовані в фальшрешітку радіатора осередки фар, камери замість традиційних дзеркал і величезні 22-дюймові диски.

Зарядка за 20 хв та сонячна батарея на капоті: показано провісника флагманського електрокросовера Kia

Трирядний салон має кілька варіантів трансформації:" робочий "Active Mode,"релаксаційний" Pause Mode та Enjoy Mode – для відпочинку на природі. По центру передньої панелі красується загальний для щитка приладів і мультимедії сенсорний дисплей діагоналлю 27 дюймів.

Зарядка за 20 хв та сонячна батарея на капоті: показано провісника флагманського електрокросовера Kia

Що стосується техніки, то інформації поки не більше, ніж для концепту Hyundai Seven. Інформація щодо силової установки поки не Розсекречена. Повідомляється, що очікувана Дальність ходу на одній зарядці складе понад 480 кілометрів, а заповнити заряд батареї з 10% до 80% можна буде всього за 20 хвилин.

Зарядка за 20 хв та сонячна батарея на капоті: показано провісника флагманського електрокросовера Kia

Серійна версія великого кросовера Kia EV9 дебютує у 2022 році. Поки в арсеналі корейської марки є лише одна електрична модель, створена з нуля, а не з моделі з ДВС - це паркетник EV6.

Нагадаємо, що у компанії Kia амбітні екологічні плани, що включають в себе повну відмову від ДВС. Оголошено, що з 2040 року корейська марка продаватиме в усьому світі виключно електромобілі, а до 2045 року стане вуглецево-нейтральною.

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