ru ua
Ср, 27 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Новий конкурент Tesla Cybertruck: анонсовано ще один електричний пікап

Новость на русском →
Середа 27 жовтня 2021 13:01
Новий конкурент Tesla Cybertruck: анонсовано ще один електричний пікап Електричний пікап EF1-T (Фото: edisonfuture.com)
Автор: Вадим Добровольский

Стартап SPI Energy анонсував електричний пікап EdisonFuture EF1-T. За умови запуску в серію машина буде конкурувати з Tesla Cybertruck.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на EdisonFuture.

Автомобільна індустрія рухається до повністю електричного майбутнього, тому багато виробників і стартапи прагнуть створювати електромобілями всі ринкові сегменти. Це відноситься і до пікапів, які особливо популярні в США.

Ось і компанії EdisonFuture і Phoenix Motor представили своє бачення електричного "вантажівки". Він називається EF1-T і створений у співпраці з Icona Design Group і неназваними провідними автовиробниками.

Новий конкурент Tesla Cybertruck: анонсовано ще один електричний пікап

Поки що машина представлена у вигляді комп'ютерних рендерів, але концепція вже оприлюднена. Стартова версія EF1-T під назвою Premium матиме один електромотор, з яким розгін до 100 км/год займе 6,5 секунди. Більш потужна двомоторна версія Premium буде досягати першої "сотні" за 4,5 секунди. Ну а для топ-модифікації Super з трьома електродвигунами заявлена динаміка до 100 км/год за 3,9 секунди.

Нічого не нагадує? Точно такі ж виконання з одним, двома і трьома моторами отримає гучний пікап Tesla Cybertruck. Але якщо дітище Маска хоч і повільно, але рухається до серійного випуску, то майбутнє EF1-T туманно.

Поки заявлено, що через кілька місяців буде показаний перший "живий" прототип, а дата можливого запуску у виробництво не називається. Також невідомо, якими батареями і якої ємності буде комплектуватися новинка. Поповнити ємність акумулятора можна буде за допомогою розсувний сонячної батареї, вбудованої в дах.

Новий конкурент Tesla Cybertruck: анонсовано ще один електричний пікап

Візуалізація інтер'єру демонструє великий 17,5-дюймовий екран медіасистеми, проекційний дисплей і ящики для дрібного багажу, вбудовані у двері. Крім EF1-T, компанія планує створити повністю електричний фургон на тій же платформі, що отримав назву EF1-V.

Нагадаємо, представлено позашляховик Range Rover нового покоління. Автомобіль переїхав на нову платформу, але зберіг спадкоємність в дизайні.

Читайте РБК-Україна в Google News
электромобили
Точки зору
Євген Муджирі
Біль электромобілиста: що потрібно знати тим, хто розмірковує над придбанням електромобіля
Євген Муджирі
засновник електромобільного блогу Autogeek
Олег Омельницький
Як Україна за 30 років незалежності втратила власний автопром
Олег Омельницький
директор інформаційно-аналітичної групи AUTO-Consulting
Всі точки зору