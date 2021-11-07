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Електричний кросовер VW ID.5 та зарядки Tesla Supercharger всім охочим. Головне зі світу авто

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Неділя 07 листопада 2021 10:32
Електричний кросовер VW ID.5 та зарядки Tesla Supercharger всім охочим. Головне зі світу авто Електромобіль VW ID.5 та зарядка Tesla Supercharger (Фото: колаж РБК-Україна Авто)
Автор: Вадим Добровольский

Тиждень, що минає, пройшов під знаком електрики – ключові новини світового автомпрому так чи інакше стосувалися електромобілів. Так, Volkswagen представив батарейний купе-кросовер ID.5, компанія Tesla в Нідерландах відкрила доступ до своїх швидкісних зарядок Supercharger всім електромобілям, а Renault вивела на ринок електричний "каблучок" Kangoo

В огляді РБК-Україна Авто – ключові новини зі світу автомобілів за тиждень.

Представлено електричний кросовер Volkswagen ID.5

Електричний кросовер VW ID.5 та зарядки Tesla Supercharger всім охочим. Головне зі світу авто

Гамма електромобілів концерну VW поповнилася новою моделлю – показано паркетник ID.5. Новинка дебютувала одразу у двох виконаннях, включаючи "заряджену" версію GTX.

Новинка є купеподібною версією кросовера ID.4, представленого рік тому. Порівняно з ним машина стала трохи довшою та нижчою, а занижений дах над другим рядом злегка обмежив місткість: ззаду комфортно розмістяться пасажири зростом не вище 1,8 метра. При цьому об'єм багажника практично не змінився: 549 л проти 543 (1561 л проти 1575 при складених задніх сидіннях).

Електричний кросовер VW ID.5 та зарядки Tesla Supercharger всім охочим. Головне зі світу авто

Порівняння кросоверів ID.4 (ліворуч) і ID.5

"Просто" ID.5 має лише задній привід. Версія початкового рівня має потужність 174 к.с., а Pro Performance – 204 к.с. У версії ID.5 GTX вже два електромотори, які сумарно видають 299 л.с. Це дозволяє прискорюватися до 100 км/год за 6,3 секунди. Батарея для всіх виконань одна – ємністю 77 кВт∙год.

Tesla відкриває доступ до Supercharger всім електромобілям

Електричний кросовер VW ID.5 та зарядки Tesla Supercharger всім охочим. Головне зі світу авто

Компанія Tesla відкриває свої швидкісні зарядки Supercharger для електромобілів усіх марок. Така програма у якості експерименту стартувала в Нідерландах.

Нідерланди разом із Норвегією – лідери за рівнем електромобілізації в Європі. Вибір на користь Нідерландів було зроблено через те, що ця країна є першою в ЄС за кількістю зарядних станцій – всього тут налічується 75 тисяч точок підключення або третина від усієї кількості в Європі.

Щоб скористатися зарядкою Supercharger, власнику електромобіля необхідно завантажити фірмовий додаток для смартфона та обрати зручний спосіб оплати. Вільно користуватися зарядками Тесли зможуть лише власники електрокарів, які є резидентами країни.

Renault Kangoo нового покоління отримав електричну версію

Електричний кросовер VW ID.5 та зарядки Tesla Supercharger всім охочим. Головне зі світу авто

Компанія Renault представила "каблучок" Kangoo в електричному виконанні. Новинка призначена для доставки невеликих партій вантажів у межах міста та передмістя.

Новий Kangoo E-Tech у порівнянні з електромобілем, що був у гамі моделі попереднього покоління, відчутно наростив потужність: електромотор тепер розвиває 90 кВт проти 44 кВт раніше. Батарея також стала більшою: при ємності 45 кВт·год (у машини попереднього покоління було 33 кВт·год) заявлено пробіг у 300 км за реалістичним циклом WLTP. Стандартна зарядка підтримує потужність 11 кВт, а за доплату машину можна оснастити пристроєм для підключення до терміналів постійного струму потужністю до 80 кВт.

За місткістю електрична версія аналогічна машині з ДВЗ. Об'єм вантажного відсіку становить 3,9 кубічних метрів, а вантажопідйомність – 600 кг. Також обіцяно версію зі збільшеною до 800 кг вантажопідйомністю. Продажі Renault Kangoo E-Tech в Європі стартують навесні 2022 року.

Toyota представила нову гібридну установку

Електричний кросовер VW ID.5 та зарядки Tesla Supercharger всім охочим. Головне зі світу авто

Компанія Toyota до електромобільності йде поступово. Раніше було представлено перший серійний електромобіль марки, а тепер показано абсолютно нову гібридну силову установку e-Smart.

Якщо раніше гібридомобілі Toyota використовували паралельну схему (ДВЗ та електромотор обертають ведучі колеса спільно або окремо), то тепер компанія показала перший у своїй історії послідовний гібрид. При такій схемі ДВЗ не має прямого зв'язку з колесами, а виконує роль генератора для заряджання батареї, а вже вона живить електромотори.

Нова силова установка дебютувала на компактному кросовері Raize, який поки що доступний виключно в Японії. У її складі – 82-сильний трициліндровий двигун 1.2 та електромотор потужністю 106 к.с. Привід – лише передній. Батарея має ємність всього 4,3 Ач, а середня витрата палива становить 3,6 л/100 км (за циклом WLTP).

Рестайлінг Audi A8 та відродження преміального бренду Horch

Електричний кросовер VW ID.5 та зарядки Tesla Supercharger всім охочим. Головне зі світу авто

Єдина значуща новина без приставки "електро" – дебют оновленого флагманського седана Audi A8. Вперше у своїй історії модель запропонована з пакетом S Line.

Змінився дизайн передньої частини кузова, а декоративного хрому у зовнішній обробці побільшало. Замість матричних фар використовується оптика з прожекторами, де форма світлового пучка змінюється за допомогою рухливих мікродзеркал. Оснащення доповнено проекційним дисплеєм для водія, медіасистемою нового покоління MIB3, а також також сенсорними екранами діагоналлю 10,1 і 8,6 дюйма на центральній консолі.

Електричний кросовер VW ID.5 та зарядки Tesla Supercharger всім охочим. Головне зі світу авто

Audi A8L Horch

А кількома днями раніше компанія представила першу модель під відродженим преміальним брендом Horch. Знаменитий у минулому шильдик отримав подовжений седан A8L – поки що новинка запропонована виключно на ринку Китаю.

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