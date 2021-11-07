Електричний кросовер VW ID.5 та зарядки Tesla Supercharger всім охочим. Головне зі світу авто

Тиждень, що минає, пройшов під знаком електрики – ключові новини світового автомпрому так чи інакше стосувалися електромобілів. Так, Volkswagen представив батарейний купе-кросовер ID.5, компанія Tesla в Нідерландах відкрила доступ до своїх швидкісних зарядок Supercharger всім електромобілям, а Renault вивела на ринок електричний "каблучок" Kangoo

В огляді РБК-Україна Авто – ключові новини зі світу автомобілів за тиждень.

Представлено електричний кросовер Volkswagen ID.5

Гамма електромобілів концерну VW поповнилася новою моделлю – показано паркетник ID.5. Новинка дебютувала одразу у двох виконаннях, включаючи "заряджену" версію GTX.

Новинка є купеподібною версією кросовера ID.4, представленого рік тому. Порівняно з ним машина стала трохи довшою та нижчою, а занижений дах над другим рядом злегка обмежив місткість: ззаду комфортно розмістяться пасажири зростом не вище 1,8 метра. При цьому об'єм багажника практично не змінився: 549 л проти 543 (1561 л проти 1575 при складених задніх сидіннях).

Порівняння кросоверів ID.4 (ліворуч) і ID.5

"Просто" ID.5 має лише задній привід. Версія початкового рівня має потужність 174 к.с., а Pro Performance – 204 к.с. У версії ID.5 GTX вже два електромотори, які сумарно видають 299 л.с. Це дозволяє прискорюватися до 100 км/год за 6,3 секунди. Батарея для всіх виконань одна – ємністю 77 кВт∙год.

Tesla відкриває доступ до Supercharger всім електромобілям

Компанія Tesla відкриває свої швидкісні зарядки Supercharger для електромобілів усіх марок. Така програма у якості експерименту стартувала в Нідерландах.

Нідерланди разом із Норвегією – лідери за рівнем електромобілізації в Європі. Вибір на користь Нідерландів було зроблено через те, що ця країна є першою в ЄС за кількістю зарядних станцій – всього тут налічується 75 тисяч точок підключення або третина від усієї кількості в Європі.

Щоб скористатися зарядкою Supercharger, власнику електромобіля необхідно завантажити фірмовий додаток для смартфона та обрати зручний спосіб оплати. Вільно користуватися зарядками Тесли зможуть лише власники електрокарів, які є резидентами країни.

Renault Kangoo нового покоління отримав електричну версію

Компанія Renault представила "каблучок" Kangoo в електричному виконанні. Новинка призначена для доставки невеликих партій вантажів у межах міста та передмістя.

Новий Kangoo E-Tech у порівнянні з електромобілем, що був у гамі моделі попереднього покоління, відчутно наростив потужність: електромотор тепер розвиває 90 кВт проти 44 кВт раніше. Батарея також стала більшою: при ємності 45 кВт·год (у машини попереднього покоління було 33 кВт·год) заявлено пробіг у 300 км за реалістичним циклом WLTP. Стандартна зарядка підтримує потужність 11 кВт, а за доплату машину можна оснастити пристроєм для підключення до терміналів постійного струму потужністю до 80 кВт.

За місткістю електрична версія аналогічна машині з ДВЗ. Об'єм вантажного відсіку становить 3,9 кубічних метрів, а вантажопідйомність – 600 кг. Також обіцяно версію зі збільшеною до 800 кг вантажопідйомністю. Продажі Renault Kangoo E-Tech в Європі стартують навесні 2022 року.

Toyota представила нову гібридну установку

Компанія Toyota до електромобільності йде поступово. Раніше було представлено перший серійний електромобіль марки, а тепер показано абсолютно нову гібридну силову установку e-Smart.

Якщо раніше гібридомобілі Toyota використовували паралельну схему (ДВЗ та електромотор обертають ведучі колеса спільно або окремо), то тепер компанія показала перший у своїй історії послідовний гібрид. При такій схемі ДВЗ не має прямого зв'язку з колесами, а виконує роль генератора для заряджання батареї, а вже вона живить електромотори.

Нова силова установка дебютувала на компактному кросовері Raize, який поки що доступний виключно в Японії. У її складі – 82-сильний трициліндровий двигун 1.2 та електромотор потужністю 106 к.с. Привід – лише передній. Батарея має ємність всього 4,3 Ач, а середня витрата палива становить 3,6 л/100 км (за циклом WLTP).

Рестайлінг Audi A8 та відродження преміального бренду Horch

Єдина значуща новина без приставки "електро" – дебют оновленого флагманського седана Audi A8. Вперше у своїй історії модель запропонована з пакетом S Line.

Змінився дизайн передньої частини кузова, а декоративного хрому у зовнішній обробці побільшало. Замість матричних фар використовується оптика з прожекторами, де форма світлового пучка змінюється за допомогою рухливих мікродзеркал. Оснащення доповнено проекційним дисплеєм для водія, медіасистемою нового покоління MIB3, а також також сенсорними екранами діагоналлю 10,1 і 8,6 дюйма на центральній консолі.

Audi A8L Horch

А кількома днями раніше компанія представила першу модель під відродженим преміальним брендом Horch. Знаменитий у минулому шильдик отримав подовжений седан A8L – поки що новинка запропонована виключно на ринку Китаю.