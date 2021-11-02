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Рестайлінг для флагмана: Audi оновила розкішний седан A8

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Вівторок 02 листопада 2021 12:17
Рестайлінг для флагмана: Audi оновила розкішний седан A8 Audi A8 2022 модельного року (Фото: Audi)
Автор: Олександр Мороз

Оновлений Audi A8 2022 року отримав ширшу решітку радіатора, вдосконалену оптику і велика кількість хрому в обробці. Вперше флагман з Інгольштадта пропонується з пакетом S Line.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на прес-службу Audi.

Через кілька днів після прем'єри розкішного Ауді A8L під відродженим преміальним брендом Horh компанія представляє оновлення для всього сімейства A8. Рестайлінг приніс флагманському седану Audi змінений дизайн передньої частини кузова, нові кольори та технології в салоні. Також модель вперше у своїй історії доступна зі спортивним пакетом S Line.

Рестайлінг для флагмана: Audi оновила розкішний седан A8

Бічні повітрозабірники на бампері мають більш вертикальне компонування, а над ними розташовані модернізовані фари, кожна з яких включає 1,3 мільйона мікрозеркал цифрової матриці.

Рестайлінг для флагмана: Audi оновила розкішний седан A8

Вперше з моменту дебюту моделі в 1994 році Audi пропонує свій люксовий седан з пакетом обробки S Line, привнісши в нього елементи спортивного дизайну, запозичені у моделі S8. Задні світлодіодні ліхтарі входять в стандартну комплектацію і мають нову графіку, надаючи супернику Mercedes S-класу більш сучасний вигляд.

Завершують зовнішні доопрацювання чотири нових варіанти забарвлення металік (District Green, Firmament Blue, Manhattan Grey і Ultra Blue), а також п'ять матових відтінків (Daytona Grey, Floret Silver, District Green, Terra Grey і Glacier White).

Рестайлінг для флагмана: Audi оновила розкішний седан A8

Оскільки інтер'єр A8 був першокласним і до оновлення, зміни в салоні незначні –свіжа версія Audi Virtual Cockpit доповнена проекційним дисплеєм, а на центральній консолі розмістилася пара сенсорних екранів розміром 10,1 та 8,6 дюйма. Є також два мультимедійні дисплеї для задніх пасажирів.

У той час як свіжий A8 L Horch запропонований в Китаї виключно з двигуном V6, Європейський A8/A8L доступний з агрегатами 3.0 TFSI та 4.0 TFSI на вибір, а також дизелем і підключається гібридом. Трансмісія – восьмидіапазонний "автомат" TipTronic і система повного приводу Quattro AWD.

Рестайлінг для флагмана: Audi оновила розкішний седан A8

Європейські продажі оновленого флагмана Audi A8 стартують вже в грудні. На батьківщині, в Німеччині, ціни на базову модель будуть починатися від 99 500 євро.

Нагадаємо, що Audi представила подовжений седан Audi A8L Horch. Новинка повинна створити гідну конкуренцію флагманському седану Mercedes-Maybach.

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