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На шляху до світового панування: представлено електричний купе-кросовер Volkswagen ID.5

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Середа 03 листопада 2021 16:05
На шляху до світового панування: представлено електричний купе-кросовер Volkswagen ID.5 Volkswagen ID.5 (Фото: Volkswagen)
Автор: Олександр Мороз

Volkswagen представив купеподібний електричний кросовер ID.5. Причому, відразу у двох виконаннях: стандартному і "зарядженому".

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на прес-службу Volkswagen.

Концерн VW неодноразово заявляв, що прагне стати світовим лідером із випуску електромобілів. Досягнення цієї мети компанія планомірно розширює лінійку батарейних машин. Чергова новинка – кросовер ID.5.

На шляху до світового панування: представлено електричний купе-кросовер Volkswagen ID.5

Volkswagen ID.5 базується на платформі MEB, його габарити складають 4599x1852x1613 мм при довжині колісної бази 2766 міліметрів. Технічно новий купе-кросовер є варіацією паркетника ID.4 – відмінності в основному у формі кузова.

На шляху до світового панування: представлено електричний купе-кросовер Volkswagen ID.5

У салоні новинки практично відсутні фізичні кнопки – більшістю функцій можна управляти з 12-дюймового екрану мультимедійної системи. Вся необхідна технічна інформація відображається на цифровий панелі приладів.

На шляху до світового панування: представлено електричний купе-кросовер Volkswagen ID.5

Силові установки аналогічні кросоверу ID.4: запропоновано два задньопривідних варіанти з електромоторами на 174 і 204 кінські сили. Розгін до першої "сотні" становить 10,4 і 8,4 секунди відповідно.

На шляху до світового панування: представлено електричний купе-кросовер Volkswagen ID.5

Заряджений ID.5 GTX оснащений двома електромоторами сумарною потужністю у 299 к.с., що прискорюють електрокроссовер до 100 км/год за 6,3 секунди.

А ось батарея у всіх трьох силових установках одна – ємністю в 77 кВт∙ч. у стандартних версій вона забезпечує до 520 км запасу ходу по циклу WLTP. У випадку з GTX автономний пробіг буде менше – близько 480 кілометрів.

На шляху до світового панування: представлено електричний купе-кросовер Volkswagen ID.5

У продаж на європейських ринках Volkswagen ID.5 надійде в наступному році. Тоді ж стануть відомі та ціни. За технічно ідентичний ID.4 у Старому Світі просять від 37,4 до 44,9 тисяч євро.

Нагадаємо, що електромобіль Volkswagen ID.4 подолав 56 тисяч км і потрапив до Книги рекордів Гіннеса. Його досягнення – найдовша подорож в електромобілі в окремій взятій країні.

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