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Maybach, посунься: Audi показала розкішний седан A8L Horch

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Понеділок 01 листопада 2021 11:00
Maybach, посунься: Audi показала розкішний седан A8L Horch Фото: Audi A8L Horch (audi-mediacenter.com)
Автор: Константин Широкун

Audi представила подовжений седан Audi A8L Horch. Новинка повинна створити гідну конкуренцію флагманському седану Mercedes-Maybach.

Про це повідомляє РБК-Украина Авто з посиланням на прес-службу Audi.

З появою спеціального видання Horch німецький автовиробник пішов на важливий крок - відродити преміальний бренд концерну, який блищав в 30-40-і роки минулого століття і закінчив своє існування в 50-і роки минулого століття.

Представлений в Китаї перед автосалоном в Гуанчжоу, A8L Horch Founder's Edition отримав подовжену на 130 мм колісну базу. Решітці радіатора додали хрому і зробили її більш монументальною. 20-дюймові колісні диски отримали центральну вставку з логотипом "Horch".

Maybach, посунься: Audi показала розкішний седан A8L HorchВерсія Founder's Edition буде представлена в двох ексклюзивних кольорах кузова: Oakrun і Nimbusgrau. Вони створені, щоб підкреслити стилістичні особливості автомобіля. За додаткову плату також доступні двоколірні схеми забарвлення. У салоні-справжнє царство шкіри, дерева і алькантари. Стьобана ромбовидна шкіра прикрашає сидіння і дверні карти. Крісла заднього ряду отримали додаткову амортизацію. Седан оснащений масажером не тільки для спини, але і для ніг для пасажирів.

Maybach, посунься: Audi показала розкішний седан A8L HorchДещо дивно, що Audi не вибрала для новинки найпотужніший з доступних двигунів. Замість топового V8, A8L Horch оснастили 3,0-літровим бензиновим V6 з подвійним турбонаддувом потужністю 340 к.с. інших силових установок для відродженого Horch поки не анонсовано.

Maybach, посунься: Audi показала розкішний седан A8L HorchОчікується, що новий A8L Horch буде продаватися не тільки в Китаї, але і на інших ринках, хоча головні покупці новинки зосереджені в Піднебесній. Можна припустити, що A8L Horch також з'явиться в автосалонах країн Близького Сходу. Ціни, терміни початку виробництва і розширені характеристики стануть відомі в листопаді, після прем'єри на автосалоні в Гуанчжоу.

Maybach, посунься: Audi показала розкішний седан A8L HorchРаніше ми писали, що у Києві відзначили День автомобіліста виставкою ретроавтомобілів. На набережній зібралося понад 50 класичних машин.

Також повідомлялося, що Porsche готує нову бездротову зарядку для електромобіля Taycan. Для якнайшвидшої реалізації проекту компанія залучила кілька міжнародних партнерів.

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