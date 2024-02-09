Звикли літати з сусідніх країн. Куди і як подорожували українці у 2023 році

Українці поступово повертаються до звички подорожувати, хоча попит на тури значно нижчий, ніж був до війни. На відпочинок за кордон здебільшого вирушають жінки з дітьми.

Куди найбільше подорожували українці у 2023 року, РБК-Україна розповідає з посиланням на туристичну компанію Join UP!.

Запит українців на авіатури переважає

У компанії порахували, що в 2023 році подорожували на 48% більше туристів, ніж 2022-го. Але у 2021 році було у чотири рази більше бронювань турів, ніж торік.

"Основні тенденції в туріндустрії залишаються майже незмінними з попереднього року: так само бачимо переважно попит на закордонні тури від жінок, чи жінок із дітьми, а тури по Україні, відповідно, частіше бронюють разом із чоловіками. Люди вже звикли, що вильоти здійснюються з найближчих до України аеропортів, тому запит на авіатури домінує", – розповідає керівна директорка Join UP! Україна Ірина Мосулезна.

Водночас "глибина бронювань" скорочується – люди можуть купувати тур і за тиждень до подорожі.

Фото: Пляж у у Болгарії (unsplash.com/seongyeon-jo)

Пік подорожей припадає традиційно на літо

Літній сезон традиційно залишається найбільш затребуваним серед мандрівників. Проте якщо в попередні роки частіше подорожували в липні, серпні та вересні, то в 2023 році високий сезон почався уже в червні, який за кількістю бронювань навіть випередив перший місяць осені, звертають увагу в туристичній компанії.

Найпопулярнішими напрямками куди літали українці, залишаються Туреччина і Єгипет.

Водночас автобусами на відпочинок українці найчастіше їздили до таких країн:

Туреччина;

Болгарія;

Чорногорія;

Греція.

Тури Україною увійшли до трійки найпопулярніших напрямків взимку, а також посіли восьму сходинку влітку.

Нагадаємо, ми писали, де можна відпочити за кордоном взимку і скільки це коштує.

Також ми розповідали, куди можна поїхати на море цієї зими й скільки коштуватиме відпочинок. Потрапити на курорти у популярних країнах українці можуть із вильотом із сусідніх країн Європи.