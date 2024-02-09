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Привыкли летать из соседних стран. Куда и как путешествовали украинцы в 2023 году

Фото: Отдых за границей (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Украинцы постепенно возвращаются к привычке путешествовать, хотя спрос на туры значительно ниже, чем был до войны. На отдых за границу в большинстве своем отправляются женщины с детьми.

Куда больше всего путешествовали украинцы в 2023 году, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на туристическую компанию Join UP!

Запрос украинцев на авиатуры преобладает

В компании посчитали, что в 2023 году путешествовали на 48% больше туристов, чем в 2022 году. Но в 2021 году было в четыре раза больше бронирований туров, чем в прошлом году.

"Основные тенденции в туриндустрии остаются почти неизменными с предыдущего года: так же видим преимущественно спрос на зарубежные туры от женщин или женщин с детьми, а туры по Украине, соответственно, чаще бронируют вместе с мужчинами. Люди уже привыкли, что вылеты совершаются из ближайших в Украину аэропортов, поэтому запрос на авиатуры доминирует", – рассказывает управляющий директор Join UP! Украина Ирина Мосулезная.

В то же время, "глубина бронирований" сокращается – люди могут покупать тур и за неделю до путешествия.

Фото: Пляж в Болгарии (unsplash.com/seongyeon-jo)

Пик путешествий приходится традиционно на лето

Летний сезон традиционно остается самым востребованным среди путешественников. Однако если в предыдущие годы чаще путешествовали в июле, августе и сентябре, то в 2023 году высокий сезон начался уже в июне, который по количеству бронирований даже опередил первый осенний месяц, обращают внимание в туристической компании.

Самыми популярными направлениями, куда летали украинцы, остаются Турция и Египет.

В то же время автобусами на отдых украинцы чаще всего ездили в такие страны:

  • Турция;
  • Болгария;
  • Черногория;
  • Греция.

Туры по Украине вошли в тройку самых популярных направлений зимой, а также заняли восьмую строчку летом.

Напомним, мы писали, где можно отдохнуть за границей зимой и сколько это стоит.

Также мы рассказывали, куда можно поехать на море этой зимой и сколько обойдется отдых. Попасть на курорты в популярных странах украинцы могут вылететь из соседних стран Европы.

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ЕгипетТурцияТуризмОтдых за границей