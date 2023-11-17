Літаком із сусідніх країн. Куди краще їхати на море взимку та які ціни на відпочинок

Відпочинок взимку на морі – один із найкращих способів перезавантажитись і набратися сил. Потрапити на курорти у популярних країнах українці можуть із вильотом із сусідніх країн Європи.

Куди можна поїхати на море цієї зими і скільки коштуватиме відпочинок, РБК-Україна розповіла експерт з підбору турів Марина Казакова.

Попит на подорожі зріс: де планують відпочивати українці

Цього року туристичні компанії мали рекордну кількість заявок. Багато туристів скучили за подорожами та готові були платити більше, зазначає Марина Казакова.

При цьому через бум подорожей після пандемії готельєри підняли ціни на 30%. Подорожчанню також сприяли глобальні підвищення цін на комунальні послуги, пальне.

"Туристи бронювали відпочинок на зимові свята на Мальдіви ще у серпні, коли була акція 30-40%. Тоді пропонувався безкоштовний трансфер – а гідролітаки коштують 450 доларів на сім'ю з двох. Також туристи вже почали бронювати відпочинок у Таїланді", – розповідає вона.

Також вона радить вирушити відзначати новий рік до ОАЕ – там захоплюючий салют, працює вся сфера розваг.

"Вже бронюють і гірськолижний відпочинок у Європі. Люди, як і раніше, літають до Австрії. А ще варто вибрати поїздку до Фінляндії з дітьми. Там можна "поставити" дитину на лижі та поєднати катання з екскурсійною програмою: хаскі, ельфи, снігоходи, льодові готелі. З України є екскурсійні автобуси", – ділиться Марина Казакова.

Фото: Відпочинок на Мальдівах (pixabay.com)

У які країни краще їхати на море взимку

Деякі екзотичні напрямки, як Мальдіви, Сейшели, Маврикій, популярні цілий рік, каже експерт. Тому на Мальдівах залишилися вже одиниці гарних готелів, де можна знайти номери на новорічний період.

"Мальдіви – це напрямок раннього бронювання, хоча б за півтора-два місяці. Інакше не буде вибору готелів із оптимальним співвідношенням ціна-якість. Або переплатите, або вибиратимете з того, що залишилося. Тому Новий рік на Мальдівах треба купувати ще у вересні", – зазначає фахівець із добору турів.

Із Маврикиєм та Сейшелами буде схожа ситуація, бо там дорогий переліт на новорічні свята.

"Прямими рейсами можна полетіти на Занзібар, Шрі-Ланку – тому ціни дуже гарні. Нині нормальний час для бронювання, тому що це острови зі звичайним попитом", – каже Марина Казакова.

На Таїланд туристичний попит трохи вищий, тому й відпочинок трохи дорожчий.

"Єгипет – єдиний із цих напрямків, де можна потрапити на тур, що горить. Але це буде з Варшави – буквально за два дні до вильоту. Вам потрібно буде вже сидіти на валізах і швидко їхати до Варшави", – попереджає вона.

Щоб купатися у морі, не варто їхати в Емірати – у січні та лютому купатися вже холодно. І на Мадейрі взимку буде холодний океан, купатись там не вийде. Також експерт не пропонує розглядати для зимової відпустки Кариби, Домінікану, Мексику, Кубу, бо там вартість турів – від 150 тисяч гривень на двох.

"Це курорти, які дуже люблять американці, вони вже давно розібрали собі новорічні дати. Я б рекомендувала летіти туди вже після свят", – каже вона.

Фото: Туризм у Таїланді (pixabay.com)

Скільки коштуватиме відпочинок у популярних країнах взимку

Цього року доступні прямі рейси із сусідніх країн на літаках авіакомпанії SkyUp, зазначає Марина Казакова.

"На борту говорять рідною нам мовою, наш персонал, наші літаки", – розповідає вона про переваги перельотів.

На прохання РБК експерт наводить приклади вартості турів, куди можна вирушити взимку за екзотичними напрямками:

Шрі-Ланка – переліт на крилах SkyUp на Boeing 737-800 (з дозаправкою у Бахрейні) з Кишинева. Вартість турів: 9 ночей від 36 тис. грн на особу;

Занзібар – прямий рейс SkyUp з Кишинева літаком Boeing 737-800. Вартість турів: 7 ночей – від 42 тис. грн.

Тайланд – переліт з пересадкою 7 ночей від 44 тис. грн;

ОАЕ – прямим рейсом з Бухаресту, Варшави, Кишинева. Вартість турів: 7 ночей від 25 тис. грн.

Мальдіви – рейси з пересадкою з Бухареста, Варшава, Кишинева. 7 ночей – від 55 тис. грн.

Єгипет – прямі рейси із міст Європи. Вартість відпочинку: 7 ночей у Шарм-ель-Шейху у форматі "все включено" – від 18 тис. грн на особу.

Нагадаємо, ми писали, як вибрати курорт на Мальдівах на будь-який гаманець.

Також ми розповідали, які мальовничі острови на Карибах варто відвідати цього року.

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