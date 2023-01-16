ua ru
Пн, 16 січня News Daily Styler Travel
Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Зустрічі та знижки. Для української спільноти у Європі запустили спеціальний додаток

Новость на русском →
Понеділок 16 січня 2023 19:20
Зустрічі та знижки. Для української спільноти у Європі запустили спеціальний додаток Фото: Українці в Іспанії (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Мільйони українців виїхали за кордон у пошуках безпеки після вторгнення Росії в Україну. Щоб люди підтримували зв'язки із співгромадянами, запустили мобільний додаток "I’m Ukrainian".

Зараз застосунок містить контент для українців у 7 країнах Європи, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на "Громадський простір".

Додаток дозволяє українцям не втрачати комунікацію українців за кордоном, спільно відвідувати заходи, організовані українцями за кордоном, підтримувати локальний бізнес українців, знаходити корисні навчальні курси та інші сервіси, які допомагають адаптувалися у новій країні.

На сьогодні додаток містить контент у таких країнах Європи:

  • Велика Британія;
  • Німеччина;
  • Італія;
  • Іспанія;
  • Австрія;
  • Польща;
  • Румунія.

Незабаром у додаток будуть додані Канада, США, Туреччина, Грузія.

Зустрічі та знижки. Для української спільноти у Європі запустили спеціальний додатокФото: Мітинг українців у Німеччині (gettyimages.com)

Користувачам пропонують такі розділи:

• культурні події – заходи музикантів, художників у країні;
• мітапи – локальні заходи для українців;
• локальні зустрічі – можна створювати в додатку зустрічі (на каву, пробіжки, культурні події, бесіди в доступному місці;
• мапа бізнесів – пошук чи додавання локального бізнесу (кав’ярні, манікюр, СТО), який відкритий українцями чи надає знижки для українців;

• міні-ком’юніті – групи українців за інтересами, місцем проживання, фахом;
• каталог сервісів із допомоги біженцям – психологічна допомога, допомога мігрантам, мовні курси, правила переміщення громадським транспортом;
• онлайн – курси, виставки, які доступні українцям у будь-якій країні.

Нагадаємо, ми писали, що чекає на українських біженців за кордоном у 2023 році.

Читайте РБК-Україна в Google News
Великобританія Польща
Відпочинок в Україні
Точки зору
Ігор Чудовський
Легальний спосіб. Кого з чоловіків випускають за кордон по базі "Шлях" та як це працює
Ігор Чудовський
керуючий партнер адвокатського об'єднання "Чудовський та партнери"
Віталій Сокуренко
Штрафи та терміни перебування. Як заїхати до Польщі на авто з українською реєстрацією
Віталій Сокуренко
адвокат адвокатського об’єднання Legal Strategy
Антон Тараненко
Рік, який все змінив назавжди. Чи існує туризм в Україні під час війни
Антон Тараненко
голова правління VisitUkraine.Today
Катерина Аніщенко
Дитина народилася за кордоном? Реєстрація, документи та повернення додому
Катерина Аніщенко
адвокат юридичної компанії "Riyako&Partners"
Всі точки зору