Встречи и скидки. Для украинского сообщества в Европе запустили специальное приложение
Миллионы украинцев уехали за границу в поисках безопасности после вторжения России в Украину. Чтобы люди поддерживали связи с согражданами, запустили мобильное приложение "I'm Ukrainian".
Сейчас приложение содержит контент для украинцев в 7 странах Европы, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на "Громадський простір".
Приложение позволяет украинцам не терять коммуникацию украинцев за границей, совместно посещать мероприятия, организованные украинцами за рубежом, поддерживать локальный бизнес украинцев, находить полезные учебные курсы и другие сервисы, помогающие адаптироваться в новой стране.
На сегодняшний день приложение содержит контент в таких странах Европы:
- Великобритания;
- Германия;
- Италия;
- Испания;
- Австрия;
- Польша;
- Румыния.
В скором времени в приложение будут добавлены Канада, США, Турция, Грузия.
Фото: Митинг украинцев в Германии (gettyimages.com)
Пользователям предлагают следующие разделы:
• культурные события – мероприятия музыкантов, художников в стране;
• митапы – локальные мероприятия для украинцев;
• локальные встречи – можно создавать в приложении встречи (кофе, пробежки, культурные события, беседы в доступном месте);
• карта бизнесов – поиск или добавление локального бизнеса (кафе, маникюр, СТО), который открыт украинцами или предоставляет скидки для украинцев;
• мини-комьюнити – группы украинцев по интересам, месту жительства, специальности;
• каталог сервисов помощи беженцам – психологическая помощь, помощь мигрантам, языковые курсы, правила перемещения общественным транспортом;
• онлайн – курсы, выставки, которые доступны украинцам в любой стране.
Напомним, мы писали, что ждет украинских беженцев за границей в 2023 году.