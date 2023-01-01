Пошук житла та контроль. Що чекає на українських біженців за кордоном у 2023 році

У 2023 році Європа продовжить приймати українських біженців. В одних країнах умови не змінилися, в інших виникли складнощі з житлом та гуманітарною допомогою.

TRAVEL РБК-Україна розповідає, що чекає на українських біженців за кордоном у 2023 році.

Яку підтримку біженцям готують у Європі

Більшість країн Європи готові приймати українських біженців і наступного року – Європейська комісія продовжила термін тимчасового захисту людей з України до березня 2024 року.

У зв'язку з цим рішенням більшість країн Європи продовжують дію програм прийому українських біженців, включаючи визнання українських документів, наприклад – продовження терміну дії посвідчень водія.

Втім, у багатьох країнах тимчасовий захист українцям надається з розрахунком на поступову інтеграцію у суспільство та вихід на місцевий ринок праці.

У зв'язку з чим у деяких країнах запроваджують правила вивчення мови та відвідування мовних курсів. Такі інтеграційні курси вже діють у Німеччині, а 2023 року будуть запроваджені у Латвії.

Водночас у Європі готуються приймати нову хвилю біженців з України через руйнування енергетичної інфраструктури взимку та труднощі з опаленням. На цей випадок у багатьох країнах готують додаткові місця розміщення – у Швейцарії біженців прийматимуть у приміщеннях військових навчальних закладів, в Ірландії будують модульні містечка, у Великобританії викуповують пустуючі будинки для реставрації.

Польща запроваджує нові правила для українців

У 2023 році в Польщі умови для українських біженців зміняться: буде переглянутий термін надання безкоштовного житла – за півроку проживання в центрах для біженців за розміщення доведеться частково платити. З 1 лютого потрібно буде повертати 50% вартості, з 1 травня – 75%.

Такі зміни мають підштовхнути українців до більш активного працевлаштування.

Усі пільги та виплати залишаться чинними – новоприбулі зможуть отримати одноразово 300 злотих, на дітей щомісяця виплачуватиметься по 500 злотих. Також у перші 120 днів після прибуття можна розраховувати на безкоштовне розміщення із харчуванням за програмою 40+ – держава компенсує власникам житла 40 злотих за особу на добу.

Фото: Реєстрація українських біженців у Польщі (gettyimages.com)

Крім того, система контролю за отриманням пільг біженцями буде суворішою – на реєстрацію тимчасового захисту (оформлення номера PESEL UKR) відводитимуть 30 днів замість 90. Також посилять контроль за виплатою 500 злотих на дітей – її скасовуватимуть у разі виїзду з Польщі, щоб припинити "туризм за виплатами".

У Німеччині відкриті для українців всупереч дефіциту житла

Українці зможуть в'їжджати до Німеччини без візи та перебувати там до 90 днів без посвідки на проживання. Для отримання дозволу на проживання для тимчасового захисту заяву потрібно подати протягом 90 днів після першого в'їзду до країни.

У Німеччині українців приймають ще у 6 федеральних землях. Їх селять у центрах для біженців, доки не знайдуть краще тимчасове житло. Часто це квартири, на оренду яких біженцям виділяють кошти.

Також з 1 січня 2023 року українські біженці у Німеччині отримуватимуть збільшені виплати.

Фото: Тимчасове житло для українців у Німеччині (gettyimages.com)

Великобританія – варіантів житла дедалі менше

У Британії 2023 року умови для українських біженців не зміняться. Приїхати до країни, як і раніше, можна буде за програмою "Будинки для України" – візу видадуть у разі, якщо в Британії знайдеться спонсор, який прийме у себе вдома українців на мінімальний термін 6 місяців. Таких варіантів через 10 місяців війни в Україні стає дедалі менше – і все більше українців опиняються на вулиці та звертаються за розселенням до місцевої влади.

Також українці можуть отримати візу до Великобританії для возз'єднання із членами сімей, які вже тимчасово проживають – батьком, матір'ю, дитиною, братом, сестрою. Таку візу можна отримати максимум три роки.

Фото: Українці у Британії (gettyimages.com)

Чехія змінює підхід до виплат

У Чехії програму допомоги українським біженцям продовжили до березня 2024 року. Це означає, що ще щонайменше рік країна надаватиме прихисток українцям.

Після прибуття до Чехії українці зможуть проживати 150 діб у готелях або у тимчасових притулках на термін до 30 діб. Після цього проживання має бути оплачене самими біженцями.

Також у країні змінюють підхід до нарахування гуманітарних виплат – суми будуть прив'язані до прожиткового мінімуму та незначно відрізнятимуться від нинішніх.

Фото: Українські біженці у Чехії (gettyimages.com)

Франція продовжить приймати українських біженців

Біженці у Франції отримують житло та грошову допомогу від французького уряду. Для цього потрібно мати дозвіл на проживання в статусі бенефіціар тимчасового захисту. Статус необхідно відновити через шість місяців після отримання, щоби не втратити виплати.

Нагадаємо, ми писали, як змінюватись правила та виплати для біженців у різних країнах.