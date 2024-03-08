Знакові локації. Топ-10 пам'яток світу, які мріють побачити туристи

Всесвітньо відомі пам'ятки у різних країнах приваблюють мільйони туристів, які мріють побачити їх на власні очі. У декого знакові локації залишають незабутні враження.

Які пам'ятки туристи вважають найкращими, РБК-Україна розповідає з посиланням на traveloffpath.com.

Додаток Visited Travel нещодавно склав рейтинг "чудес світу", які найбільше мріють відвідати туристи. До топ-10 увійшли всесвітньо відомі пам'ятки у Європі та США.

На першій сходинці – Ейфелева вежа у Парижі, про яку знають у всіх куточках світу та яка є однією із найбільш відвідуваних пам'яток на планеті.

Друге місце туристи віддали римському Колізею – знаменитому амфітеатру, який зведений 2000 років тому.

Третє місце серед найбільш омріяних локацій – у Венеції. Це місто на воді приваблює величезну кількість туристів своєю незвичайністю та романтичною атмосферою.

Фото: Колізей у Римі (pixabay.com)

Загалом рейтинг із 10 місць, які найбільше хочуть побачити туристи, такий:

1. Ейфелева вежа (Париж, Франція);

2. Колізей (Рим, Італія);

3. Венеція (Італія);

4. Саграда Фамілія (Барселона, Іспанія);

5. Емпайр-Стейт-Білдінг (Нью-Йорк, США);

6. Собор Святого Петра (Ватикан);

7. Біг-Бен (Лондон, Велика Британія);

8. Версальський палац (Париж, Франція);.

9. Пізанська вежа (Піза, Італія);

10. Міст Золоті Ворота (Сан-Франциско, США).

До слова, наступні сходинки рейтингу посіли такі туристичні локації: Акрополь у Афінах, Гранд-Каньйон у США, Стамбул у Туреччині, Ніагарський водоспад (Канада, США), Кельнський собор у Німеччині, Піраміди Гізи у Єгипті.

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