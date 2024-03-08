Знаковые локации. Топ-10 достопримечательностей мира, которые мечтают увидеть туристы

Всемирно известные достопримечательности в разных странах привлекают миллионы туристов, которые мечтают увидеть их своими глазами. У некоторых знаковые локации оставляют незабываемые впечатления.

Какие достопримечательности туристы считают самыми лучшими, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на traveloffpath.com.

Приложение Visited Travel недавно составило рейтинг "чудес света", которые больше всего мечтают посетить туристы. В топ-10 вошли всемирно известные достопримечательности в Европе и США.

На первой стеньке – Эйфелева башня в Париже, о которой знают во всех уголках мира и которая является одной из самых посещаемых достопримечательностей на планете.

Второе место туристы отдали римскому Колизею – знаменитому амфитеатру, возведенному 2000 лет назад.

Третье место среди самых желанных локаций – в Венеции. Этот город на воде привлекает множество туристов своей необычностью и романтической атмосферой.

Фото: Колизей в Риме (pixabay.com)

В целом рейтинг из 10 мест, которые больше всего хотят увидеть туристы, такой:

1. Эйфелева башня (Париж, Франция);

2. Колизей (Рим, Италия);

3. Венеция (Италия);

4. Саграда Фамилия (Барселона, Испания);

5. Эмпайр-Стейт-Билдинг (Нью-Йорк, США);

6. Собор Святого Петра (Ватикан);

7. Биг-Бен (Лондон, Великобритания);

8. Версальский дворец (Париж, Франция);

9. Пизанская башня (Пиза, Италия);

10. Мост Золотые Ворота (Сан-Франциско, США).

К слову, следующие строчки рейтинга заняли такие туристические локации: Акрополь в Афинах, Гранд-Каньон в США, Стамбул в Турции, Ниагарский водопад (Канада, США), Кельнский собор в Германии, Пирамиды Гизы в Египте.

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