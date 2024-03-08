Знаковые локации. Топ-10 достопримечательностей мира, которые мечтают увидеть туристы
Всемирно известные достопримечательности в разных странах привлекают миллионы туристов, которые мечтают увидеть их своими глазами. У некоторых знаковые локации оставляют незабываемые впечатления.
Какие достопримечательности туристы считают самыми лучшими, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на traveloffpath.com.
Приложение Visited Travel недавно составило рейтинг "чудес света", которые больше всего мечтают посетить туристы. В топ-10 вошли всемирно известные достопримечательности в Европе и США.
На первой стеньке – Эйфелева башня в Париже, о которой знают во всех уголках мира и которая является одной из самых посещаемых достопримечательностей на планете.
Второе место туристы отдали римскому Колизею – знаменитому амфитеатру, возведенному 2000 лет назад.
Третье место среди самых желанных локаций – в Венеции. Этот город на воде привлекает множество туристов своей необычностью и романтической атмосферой.
Фото: Колизей в Риме (pixabay.com)
В целом рейтинг из 10 мест, которые больше всего хотят увидеть туристы, такой:
1. Эйфелева башня (Париж, Франция);
2. Колизей (Рим, Италия);
3. Венеция (Италия);
4. Саграда Фамилия (Барселона, Испания);
5. Эмпайр-Стейт-Билдинг (Нью-Йорк, США);
6. Собор Святого Петра (Ватикан);
7. Биг-Бен (Лондон, Великобритания);
8. Версальский дворец (Париж, Франция);
9. Пизанская башня (Пиза, Италия);
10. Мост Золотые Ворота (Сан-Франциско, США).
К слову, следующие строчки рейтинга заняли такие туристические локации: Акрополь в Афинах, Гранд-Каньон в США, Стамбул в Турции, Ниагарский водопад (Канада, США), Кельнский собор в Германии, Пирамиды Гизы в Египте.
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