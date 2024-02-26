Можна гуляти вночі. Топ-10 міст Європи із найвищим рейтингом безпеки

Рівень безпеки у місті – важливий фактор у виборі місця проживання чи напрямку для відпочинку. У Європі люди часто почувають себе безпечніше залежно від регіону та розмірів населених пунктів.

Які європейські міста визнали найбезпечнішими у 2023 році, РБК-Україна розповідає з посиланням на schengenvisainfo.com.

У яких містах Європи люди найбільше почуваються у безпеці

Останній звіт про якість життя в європейських містах, опублікований Європейською комісією, показав, що найбільш безпечно почуваються жителі північних країн Європи. Місцевим мешканцям задавали запитання, наскільки безпечно вони почуваються на нічних вулицях міста одні.

За результатами опитування, найбезпечнішим містом у Європі у 2023 році вважається Копенгаген, столиця Данії. У цьому місті безпечно почуваються 87% опитаних жителів. Друге і третє місце посідають міста Ов’єдо в Іспанії та Любляна в Словенії.

Загалом рейтинг виглядає так:

Копенгаген (Данія) – 87%; Ов’єдо (Іспанія) – 87%; Любляна (Словенія) – 87%; Білосток (Польща) – 86%; Гронінген (Нідерланди) – 86%; Цюріх (Швейцарія) – 86%; Ольборг (Данія) – 85%; Брага (Португалія) – 84%; Люксембург (Люксембург) – 83%; Оулу (Фінляндія) – 83%.

Водночас найвищий рівень безпеки, коли люди спокійно почуваються на вулицях уночі, показало опитування жителів ще таких міст: Осло, Стокгольм, Гданськ, Гельсінкі, Женева, Клуж-Напока, Малага.

Фото: Туристи в Любляні (pixabay.com)

У яких містах найменше жителів почуваються у безпеці

Опитування показало, що міста південних країн мають нижчий рейтинг з точки зору безпеки. Нижні сходинки рейтингу посіли популярні туристичні міста. Там менше половини опитаних почуваються безпечно на нічних вулицях.

Топ-10 найменш безпечних міст Європи виглядає так:

Рим, Італія – 38%; Афіни, Греція – 40%; Марсель, Франція – 43%; Неаполь, Італія – 44%; Льєж, Бельгія – 44%; Стамбул, Туреччина – 44% Острава, Чехія – 45%; Мішкольц, Угорщина – 48%; Софія, Болгарія – 48%; Турин, Італія – 49%.

Фото: Архітектура в Римі (pixabay.com)

Загалом у містах південних країн Європи 63% жителів почуваються в безпеці, тоді як у північних країнах – на 19% більше. Опитування також виявило, що більше людей відчувають себе в безпеці в менших містах.

Нагадаємо, ми писали, у яких країнах Європи жителі більше задоволені своїм життям. Найкраще людям живеться на півночі та заході Європи.

Також ми розповідали, які міста світу визнали найпривітнішими до туристів у 2024 році. Половина гостинних регіонів – у Європі.