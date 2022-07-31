Десятки музеев Берлина проводят бесплатные экскурсии для украинцев: список

Можно побывать на выставках и мастер-классах для детей и взрослых: на каких именно
В знак солидарности с народом Украины многие учреждения культуры в Берлине с 24 февраля носят синий и желтый цвета. Международный совет музеев (ИКОМ) Германии также решительно осудил войну России против Украины.
"Сейчас как никогда мы выражаем солидарность с нашими украинскими коллегами, с художниками, с теми, кто работает для культуры и образования, для демократии и свободы", — отметила президент совета Беате Райфеншайд.
TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Музейный портал Берлина рассказывает, какие музеи и другие учреждения культуры украинцы в этом городе могут посетить бесплатно.
Для бесплатного посещения музеев Берлина обычно достаточно предъявить украинский паспорт или другой документ, удостоверяющий личность. Например, действующий студенческий билет украинского ВУЗа. Для беженцев из Украины в Германию из третьих стран принимается украинский вид на жительство (виза).
Кроме берлинских, для украинцев также бесплатный вход в друге музеи недалеко от города: всего их почти 70. В первое воскресенье каждого месяца вход в более чем 60 берлинских музеев в рамках музейного воскресенья бесплатный для широкого круга людей.
Фото: Музей Брехана в Берлине (wikipedia.org)
В эти музеи Берлина вход для беженцев бесплатный:
Многочисленные музеи Берлина приглашают беженцев из Украины познакомиться с их коллекциями в рамках различных бесплатных образовательных программ.
Выставочные экспозиции знакомят взрослых с основными коллекциями, а дети с семьями могут побывать на мастер-классах в мастерских. В некоторых музеях сейчас готовятся бесплатные экскурсии на украинском языке.
Подробнее о предложениях:
Фото: Дворец Сан-Суси в Потсдаме под Берлином предлагает аудиогиды на украинском языке (wikipedia.org)
Академия художеств ведет список возможностей поддержки художников и деятелей культуры.
Частный фонд искусств Эрнста фон Сименса выделяет 2,5 миллиона евро на трудоустройство украинских реставраторов в немецкие музеи. Музеи должны подать заявки на это финансирование. Художественный Музей Боде — одно из учреждений, получающих финансирование для помощи украинцам.
Консультационный центр KreativKultur Berlin регулярно проводит мастер-классы и консультации для творческих людей.
Украинское культурное сообщество (ранее известное как Art Shelter) — место, где представители сферы культуры из Украины могут жить, работать и демонстрировать свое искусство в районе Берлин-Шарлоттенбург.
С общей информацией для беженцев из Украины в Берлине можно ознакомиться по ссылке.
Напомним, мы писали о впечатляющих железнодорожных маршрутах по Германии за 9 евро.