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Десятки музеев Берлина проводят бесплатные экскурсии для украинцев: список

Фото: В Берлине украинцам предлагают бесплатный вход в музеи (unsplash.com)
Автор: Катерина Гончарова

Можно побывать на выставках и мастер-классах для детей и взрослых: на каких именно

В знак солидарности с народом Украины многие учреждения культуры в Берлине с 24 февраля носят синий и желтый цвета. Международный совет музеев (ИКОМ) Германии также решительно осудил войну России против Украины.

"Сейчас как никогда мы выражаем солидарность с нашими украинскими коллегами, с художниками, с теми, кто работает для культуры и образования, для демократии и свободы", — отметила президент совета Беате Райфеншайд.

TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Музейный портал Берлина рассказывает, какие музеи и другие учреждения культуры украинцы в этом городе могут посетить бесплатно.

Свободный вход в музеи Берлина: как посетить

Для бесплатного посещения музеев Берлина обычно достаточно предъявить украинский паспорт или другой документ, удостоверяющий личность. Например, действующий студенческий билет украинского ВУЗа. Для беженцев из Украины в Германию из третьих стран принимается украинский вид на жительство (виза).

Кроме берлинских, для украинцев также бесплатный вход в друге музеи недалеко от города: всего их почти 70. В первое воскресенье каждого месяца вход в более чем 60 берлинских музеев в рамках музейного воскресенья бесплатный для широкого круга людей.

Фото: Музей Брехана в Берлине (wikipedia.org)

В эти музеи Берлина вход для беженцев бесплатный:

  • Центр Анны Франк;
  • Берлинская галерея;
  • Музей Брехана;
  • Берлинский музей кино;
  • Немецкий исторический музей;
  • Немецкий музей шпионажа (нужно выбрать билет "Lichtblick" в интернет-магазине музея);
  • Немецкий музей технологий и научный центр "Spectrum";
  • Дом на Вальдзее/Haus am Waldsee;
  • Kunsthaus Dahlem;
  • Детский музей "Лабиринт"
  • Вилла Либермана на Ванзее;
  • MACHmit! Museum;
  • Музей связи;
  • Музей естественной истории;
  • Дворцы Фонда прусских дворцов и садов Берлина;
  • Государственный музей Берлина;
  • Городской музей Берлина.

Мастер-классы, экскурсии и другие предложения

Многочисленные музеи Берлина приглашают беженцев из Украины познакомиться с их коллекциями в рамках различных бесплатных образовательных программ.

Выставочные экспозиции знакомят взрослых с основными коллекциями, а дети с семьями могут побывать на мастер-классах в мастерских. В некоторых музеях сейчас готовятся бесплатные экскурсии на украинском языке.

Фото: В Берлинской галерее для украинцев проводят экскурсии с гидом (wikipedia.org)

Подробнее о предложениях:

Фото: Дворец Сан-Суси в Потсдаме под Берлином предлагает аудиогиды на украинском языке (wikipedia.org)

Возможности для деятелей культуры в музеях Германии

Академия художеств ведет список возможностей поддержки художников и деятелей культуры.

Частный фонд искусств Эрнста фон Сименса выделяет 2,5 миллиона евро на трудоустройство украинских реставраторов в немецкие музеи. Музеи должны подать заявки на это финансирование. Художественный Музей Боде — одно из учреждений, получающих финансирование для помощи украинцам.

Консультационный центр KreativKultur Berlin регулярно проводит мастер-классы и консультации для творческих людей.

Украинское культурное сообщество (ранее известное как Art Shelter) — место, где представители сферы культуры из Украины могут жить, работать и демонстрировать свое искусство в районе Берлин-Шарлоттенбург.

С общей информацией для беженцев из Украины в Берлине можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, мы писали о впечатляющих железнодорожных маршрутах по Германии за 9 евро.

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