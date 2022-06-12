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Билеты по 9 евро. Впечатляющие маршруты по Германии для путешествия на поезде

Новина українською →
Воскресенье 12 июня 2022 09:00
Билеты по 9 евро. Впечатляющие маршруты по Германии для путешествия на поезде Фото: Рейнштейн, замок в долине Среднего Рейна (wikipedia.org)
Автор: Катерина Гончарова

Долины с винодельнями и старинные замки: живописные локации вдоль маршрутов железных дорог

На протяжении трех месяцев — в июне, июле и августе, — в Германии будет доступна акция: билеты на поезд за 9 евро. Билет действителен для транспортных предложений Deutsche Bahn — поезда RB, поезда RE, U-Bahn, S-Bahn, автобусы и трамваи

Предложение от железной дороги Германии уже вызвало немалый ажиотаж среди жителей страны и иностранных путешественников.

"Лучшее предложение в истории железнодорожных путешествий по Германии"

TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на DW рассказывает о самых красивых железнодорожных маршрутах Германии. Эти места точно стоит посетить, если вы сейчас находитесь в стране.

"Возможно, это лучшее предложение в истории немецких железнодорожных путешествий: три летних месяца 2022 года многие поездки на поезде будут стоить всего 9 евро (9,50 долларов США)", — пишет издание.

  • Равеннский мост в Шварцвальде. Массивный лес и старый виадук

Не пропустите маршрут вокруг Шварцвальда, пересекающий Равеннский мост на юге Германии.

Шварцвальд – живописный горный массив в земле Баден-Вюртемберг на юго-западе Германии. Простирается с севера на юг вдоль течения Рейна. Высочайшая точка — гора Фельдберг высотой 1493 метров. Массив покрыт густым хвойным или буковым лесом, здесь множество живописных горных озер.

Равеннский мост – красивый 58-метровый виадук, изначально сооруженный в 1885 году. Мост был взорван немецкими войсками в конце Второй мировой войны. Его перестроили в 1947–1948 годах. Путешествуя по этому маршруту, можно насладиться впечатляющими пейзажами и природой.

Билеты по 9 евро. Впечатляющие маршруты по Германии для путешествия на поезде

Фото: Равеннский мост (wikipedia.org)

Билеты по 9 евро. Впечатляющие маршруты по Германии для путешествия на поезде

Фото: Первый Равеннский мост, фото 1900 года (wikipedia.org)

  • Верхний и Средний Рейн. Долина замков и виноделен

Независимо от того, путешествуете вы на лодке, автомобиле, велосипеде или поезде, поездка по местности около Рейна вам обязательно запомнится.

Одна из самых красивых частей - долина Верхнего Среднего Рейна, которая соединяет Бинген, Рюдесхайм и Кобленц. Этот знаменитый среди путешественников винодельческий район, усеянный замками и очаровательными деревнями.

Объект был внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 2002 году. Обязательно насладитесь видом из окна во время следования поезда по этому 67-километровому маршруту.

Билеты по 9 евро. Впечатляющие маршруты по Германии для путешествия на поезде

Фото: Объект наследия ЮНЕСКО – замок Кац в Ущелье Рейна. Это популярное название долины Верхнего Среднего Рейна (wikipedia.org)

  • Маршрут вдоль реки Мозель. Город Кобленц и колоритные деревни

Путешествие по реке Мозель — еще один захватывающий железнодорожный маршрут в Германии. Начните поездку с города Кобленц, где встречаются реки Рейн и Мозель, а затем прогуляйтесь вдоль многочисленных виноградников и замков. А также - живописных деревень, таких как Кохем-ан-дер-Мозель.

Deutsche Bahn управляет линией Мозеля от Кобленца до Трира. Низкая цена за проезд на поезде по маршруту делает более доступной остановку и дегустацию местных вин по пути.

Билеты по 9 евро. Впечатляющие маршруты по Германии для путешествия на поезде

Фото: В городе Кобленц сливаются реки Рейн и Мозель (unsplash.com)

  • Линдау и Боденское озеро среди альпийских вершин

Железнодорожные пути вдоль Боденского озера на юге страны – еще один замечательный вариант захватывающего путешествия на поезде по Германии. К примеру, поезд RE5 отправляется из Штутгарта, а его конечная остановка — в баварском городе Линдау.

Боденское озеро, известное также как озеро Констанц, – самое большое и одно из самых глубоких озер в Альпах, впечатляющее своими большими размерами и невероятными пейзажами вокруг. Расположено на границе Германии, Швейцарии и Австрии. Через Боденское озеро протекает река Рейн. На побережье Боденского озера располагаются ряд фешенебельных курортов.

Билеты по 9 евро. Впечатляющие маршруты по Германии для путешествия на поезде

Фото: Боденское озеро на границе трех государств Германии, Швейцарии и Австрии (wikipedia.org)

Прогуляйтесь по полям диких цветов и природе и полюбуйтесь видами на Альпы перед конечной остановкой — там вы сможете исследовать старый город на острове — Линдау.

Линдау – исторически богатый город в Германии, в земле Бавария. Принадлежит к числу самых популярных у туристов городов этой земли. Многочисленные достопримечательности города не оставят вас равнодушными.

Билеты по 9 евро. Впечатляющие маршруты по Германии для путешествия на поезде

Фото: Город Линдау (wikipedia.org)

  • Мюнхен — Зальцбург. Из Баварии в Австрию

Ценители путешествий на поезде могут проехать по железной дороге из Мюнхена в Баварии через Альпы до красивого австрийского города Зальцбург, по маршруту по линии Баварского меридиана. На такой поезд тоже можно приобрести билет всего за 9 евро.

Зальцбург расположен в западной Австрии и является четвертым по размерам городом страны после Вены, Граца и Линца.

Билеты по 9 евро. Впечатляющие маршруты по Германии для путешествия на поезде

Фото: Зальцбургские Альпы — часть Восточных Альп на территории Австрии и Германии (wikipedia.org)

Зальцбург – своего рода уникальный город, где гармонично соединяются и красивые природные ландшафты, и старинная архитектура, традиции и современность. Среди туристов Зальцбург прежде всего известен тем, что тут родился известный композитор Вольфганг Амадей Моцарт.

Билеты по 9 евро. Впечатляющие маршруты по Германии для путешествия на поезде

Фото: Зальцбург в Австрии (unsplash.com)

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