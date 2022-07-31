Десятки музеїв Берліна проводять безкоштовні екскурсії для українців: список

Можна побувати на виставках і майстер-класах для дітей та дорослих: на яких саме
На знак солідарності з народом України багато закладів культури в Берліні з 24 лютого носять синій і жовтий кольори. Міжнародна рада музеїв (ІКОМ) Німеччини також рішуче засудила війну Росії проти України.
"Зараз як ніколи ми висловлюємо солідарність з нашими українськими колегами, з митцями, з тими, хто працює для культури й освіти, для демократії та свободи", — зазначила президент ради Беате Райфеншайд.
TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Музейний портал Берліна розповідає, які музеї та інші заклади культури українці в цьому місті можуть відвідати безкоштовно.
Для безкоштовного відвідування музеїв Берліна зазвичай достатньо пред'явити український паспорт або інший документ, що засвідчує особу. Наприклад, діючий студентський квиток українського вузу. Для біженців з України до Німеччини з третіх країн приймається українська посвідка на проживання (віза).
Крім берлінських, для українців також безкоштовний вхід в інші музеї недалеко від міста: всього їх майже 70. У першу неділю кожного місяця вхід до більш ніж 60 берлінських музеїв у рамках музейної неділі безкоштовний для широкого загалу.
Фото: Музей Брехана в Берліні (wikipedia.org)
У ці музеї Берліна вхід для біженців безкоштовний:
Численні музеї Берліна запрошують біженців з України познайомитися з їх колекціями в рамках різних безкоштовних освітніх програм.
Виставкові експозиції знайомлять дорослих з основними колекціями, а діти з сім'ями можуть побувати на майстер-класах у майстернях. У деяких музеях зараз готуються безкоштовні екскурсії українською мовою.
Детальніше про пропозиції:
Фото: Палац Сан-Сусі у Потсдамі під Берліном пропонує аудіогіди українською мовою (wikipedia.org)
Академія мистецтв веде список можливостей підтримки художників і діячів культури.
Приватний фонд мистецтв Ернста фон Сіменса виділяє 2,5 мільйона євро на працевлаштування українських реставраторів у німецькі музеї. Музеї мають подати заявки на це фінансування. Художній Музей Боде - одна з установ, які отримують фінансування для допомоги українцям.
Консультаційний центр KreativKultur Berlin регулярно проводить майстер-класи та консультації для творчих людей.
Українська культурна спільнота (раніше відоме як Art Shelter) - місце, де представники сфери культури з України можуть жити, працювати та демонструвати своє мистецтво в районі Берлін-Шарлоттенбург.
Із загальною інформацією для біженців з України в Берліні можна ознайомитися за посиланням.
Нагадаємо, ми писали про вражаючі залізничні маршрути по Німеччині за 9 євро.