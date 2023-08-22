Жорстка економія. До чого призвело скорочення пільг українським біженцям у Чехії

Влада Чехії скоротила підтримку українських біженців, завдяки чому видатки бюджету зменшилися більше, ніж на третину.

Така економія стала результатом набуття чинності змін до закону Lex Ukraine у липні, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на euractiv.com.

За даними чеського уряду, у червні 2023 року держава витратила на гуманітарну допомогу та гранти солідарності майже 71 млн євро, а вже у липні видатки зменшилися до 46 млн євро. Економія пов’язана з так званим законом Lex Ukraine, за яким із липня змінили умови виплати біженцям.

Зазначається, що уряд Чехії вдався до такого кроку на тлі обговорення консолідації державних фінансів і заходів жорсткої економії.

Зміна умов надання допомоги українцям призвела до значного скорочення витрат, підтвердив міністр праці Чехії Маріан Юречка.

За його словами, деякі біженці навіть покинули країну і повернулися в Україну. Інші працевлаштувалися у Чехії, щоб мати можливість покрити свої потреби.

"Очевидно, це також вплинуло на зайнятість, яка все ще зростає", – сказав урядовець.

За даними Чеського бюро праці, у липні працювали майже 110 000 біженців із тимчасовим захистом (загалом зареєстровано 325 742 українських біженця).

У липні люди, які проживають у зареєстрованих квартирах, отримували житлову допомогу в розмірі 125 євро на місяць. Також вразливим категоріям надавалася гуманітарна допомога: діти, студенти та люди похилого віку мають право на 200 євро на місяць, інші отримують близько 130 євро. Люди з інвалідністю отримують додаткові виплати.

Між тим, соціологи виявили, що українським біженцям у Чехії бракує грошей на проживання. Дві третини працездатних людей влаштувалися на роботу, але переважно заробляють мінімум. Згідно з даними червневого дослідження, 45% українських сімей у Чехії зі своїми заощадженнями могли б протриматися менше місяця.

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