Чехія створить програму добровільного повернення переселенців до України

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Radio Prague International .

Повідомляється, що нова програма передбачає, зокрема, надання допомоги та відшкодування частини витрат при поверненні. Уряд планує визначитися з видом підтримки, на яку буде виділено кошти.

Про це йдеться у проекті шостої поправки до закону, відомого як lex Ukrajina, який стосується прав та обов'язків українських біженців у Чехії. За даними МВС Чехії, у країні перебуває 360 900 біженців з України з візами тимчасового захисту, більшість із них жінки та діти.

"Необхідно реагувати на зростаючий попит іноземців на допомогу у поверненні до України. Хоча ситуація в Україні багато в чому не є задовільною, доречно запропонувати допомогу тим, хто зацікавлений у поверненні", - йдеться у супровідній записці до виправлення.

Тимчасовий захист для українців у Чехії

Раніше стало відомо, що Міністерство внутрішніх справ Чехії має намір продовжити статус тимчасового захисту для українських біженців як мінімум до 2025 року.

Відповідні поправки до закону lex Ukraine відомство надало 31 липня. Вони передбачають продовження тимчасового захисту для українських біженців до кінця березня 2025 року.

Крім того, у робочих групах країн-членів Євросоюзу існує консенсус щодо продовження тимчасового захисту для біженців з України до березня 2025 року, а політичне рішення має бути ухвалене на рівні Євросоюзу до кінця жовтня.