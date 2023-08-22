Жесткая экономия. К чему привело сокращение льгот украинским беженцам в Чехии

Власти Чехии сократили поддержку украинских беженцев, благодаря чему расходы бюджета уменьшились больше, чем на треть.

Такая экономия стала результатом вступления в силу изменений в закон Lex Ukraine в июле, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на euractiv.com.

По данным чешского правительства, в июне 2023 года государство потратило на гуманитарную помощь и гранты солидарности почти 71 млн евро, а уже в июле расходы уменьшились до 46 млн евро. Экономия связана с так называемым законом Lex Ukraine, согласно которому с июля изменили условия выплаты беженцам.

Отмечается, что правительство Чехии прибегло к такому шагу на фоне обсуждения консолидации государственных финансов и мер жесткой экономии.

Изменение условий оказания помощи украинцам привело к значительному сокращению расходов, подтвердил министр труда Чехии Мариан Юречка.

По его словам, некоторые беженцы даже покинули страну и вернулись в Украину. Остальные трудоустроились в Чехии, чтобы иметь возможность покрыть свои потребности.

"Очевидно, это также повлияло на все возрастающую занятость", – сказал чиновник.

По данным Чешского бюро труда, в июле работали почти 110 000 беженцев с временной защитой (в общей сложности зарегистрировано 325 742 украинских беженца).

В июле люди, проживающие в зарегистрированных квартирах, получали пособие в размере 125 евро в месяц. Также уязвимым категориям оказывалась гуманитарная помощь: дети, студенты и пожилые люди имеют право на 200 евро в месяц, другие получают около 130 евро. Люди с инвалидностью получают дополнительные выплаты.

Между тем социологи обнаружили, что украинским беженцам в Чехии не хватает денег на проживание. Две трети трудоспособных людей устроились на работу, но в основном зарабатывают минимум. Согласно данным июньского исследования, 45% украинских семей в Чехии со своими сбережениями могли бы продержаться меньше месяца.

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