Скільки коштує місяць життя у Чехії: витрати біженців

Чехія посідає третє місце у Європі за кількістю українських біженців. Це країна вважається фінансово доступною при високому рівні життя.

Скільки коштів треба втікачам від війни у цій країні на місяць, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на proukrainu.blesk.cz.

Двом людям на місяць на життя треба від 1300 євро

Видання провело базові розрахунки витрат і виявило, що родині з двох осіб місяць життя у Чехії обійдеться у 32-35 тисяч крон (1327-1451 євро).

Зокрема, витрати на продукти харчування складуть приблизно 8000 крон (332 євро), оренда квартири із комунальними послугами – 20000 крон (830 євро).

На базовий одяг, засоби гігієни, зв’язок, проїзний, витрати на дитину в школі чи садочку – ще приблизно 5 000 крон (207 євро).

Такі витрати у середньостатистичних людей, які не мають безкоштовного соціального житла та не належать до категорії вразливих людей.

Якщо сім'я утримуватиме власний транспорт, харчуватиметься у ресторанах, купуватиме якісне взуття та одяг, витрачатиме на розваги та освіту, то витрати на місяць можуть бути удвічі більшими.

Фото: Вулиці у Празі (pixabay.com)

Які "дрібні" витрати слід врахувати біженцям

Безкоштовне медичне страхування в Чехії біженці отримують лише перші 150 днів. Після цього оплачувати страхування треба самостійно. Для осіб без оподатковуваного доходу – це 2336 крон (96 євро), для самозайнятих людей – 2722 крон (113 євро).

Для тих, хто приїхав у Чехію автомобілем, слід враховувати, що середня вартість бензину і дизелю в країні коливається в межах 40 крон (1,66 євро) за літр.

Вартість проїзного квитка у громадському транспорті для українців із тимчасовим захистом – 165 крон (6,85 євро) на місяць.

Мобільний зв’язок, домашній інтернет — 300-600 крон (12,5-25 євро).

На засоби гігієни сім’я з двох людей може витратити приблизно від 300 до 800 крон (12,5-33 євро).

Фото: Тимчасове розміщення українських біженців у Чехії (gettyimages.com)

На які соціальні виплати можуть розраховувати біженці

Із 1 липня у Чехії змінилася система соціальної підтримки українських біженців. Тепер українці із тимчасовим захистом можуть розраховувати на комплексну фінансову допомога, що включатиме витрати на життєві потреби та житло. Окремих виплат не буде. Податися можна всією сім'єю, яка проживає у Чехії разом.

Із першого місяця біженці отримують такі виплати:

дитина до 18 років – 3 490 крон;

дитина від 6 до 10 років – 1,2 допомоги (4 188 крон);

дорослий – 4 860 крон;

люди з інвалідністю отримуватимуть 1,5 допомоги відповідно до віку: дитина до 18 років – 5 235 крон, дорослий – 7 290 крон.

Через 150 днів (5 місяців) з моменту надання захисту, біженці отримують 3 130 крон. Тобто, сім'я із двох людей отримуватиме допомогу у 260 євро на місяць.

Нагадаємо, ми писали, які зміни готують у Чехії для українців після війни.

Також повідомлялося, кому з українців відмовляють у тимчасовому захисті в Чехії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.