Житло закінчилося. Українських біженців в Ірландії розміщуватимуть у наметах

Із наступного тижня українських біженців в Ірландії селитимуть у наметах. До кінця серпня в країні закінчаться місця для новоприбулих.

Наразі чиновники визначають локації, де можна буде встановити наметові табори, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на irishexaminer.com.

Уряд Ірландії вичерпав можливості із житла для біженців

У Департаменті інтеграції заявили що через значну нестачу житла очікується, що з наступного тижня для новоприбулих з України будуть використовувати намети. Цю інформацію підтвердив міністр житлово-комунального господарства. За його словами, до кінця серпня у країні закінчаться місця для новоприбулих.

Наразі визначаються локації, де можна встановити намети на зразок табору Gormanston Camp, який торік так само використовували для розміщення біженців.

У найближчі тижні до 2000 українських біженців можуть залишитися без житла. Тому уряд продовжує вишукувати додаткові місця розміщення для втікачів від війни.

У Департаменті інтеграції заявили що за останні тижні залучили всі можливості, включаючи об’єкти, які раніше використовувалися як притулок для екстрених випадків, зокрема, Croke Park, Університетський коледж Дубліна та стадіон Aviva.

На сьогодні тимчасовий захист отримали 92 тисяч українських біженців. Із них за житлом звернулися 69 480 людей.

Фото: Центр допомоги українцям в Ірландії (gettyimages.com)

Українців закликають відкласти поїздку до Ірландії

Посольство України в Ірландії офіційно закликало українців утриматись від прибуття в країну у найближчі півтора-два місяці.

"Повідомляємо, що Ірландія зіштовхнулась з черговою кризою щодо розселення тимчасово переміщених осіб, які знаходяться під тимчасовим захистом в країні. Найближчі декілька місяців для новоприбулих українців не буде можливості знайти безкоштовне житло від ірландського уряду. Просимо утриматись від прибуття в країну у найближчі 6-8 тижнів, якщо ви перебуває в безпечному місці", – попередили в посольстві втікачів від війни.

Про кризу житла для біженців також повідомляли у Швейцарії. У швейцарському кантоні Ааргау заявили, що планують розміщувати родини біженців у підвалах.

Також ми повідомляли, що сотні українських біженців у Ірландії опинилися під загрозою виселення.

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