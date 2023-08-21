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Раніше було заборонено. Біженців у Швейцарії збираються розміщувати у підвалах

Понеділок 21 серпня 2023 15:58
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Раніше було заборонено. Біженців у Швейцарії збираються розміщувати у підвалах Фото: Українські біженці у Швейцарії навесні 2022 року (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

У швейцарському кантоні Ааргау планують розміщувати біженців у підвалах. Причиною такого рішення став дефіцит місць у муніципальних центрах.

На кризу житла впливає і те, що з України стало прибувати більше втікачів від війни, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на srf.ch.

Раніше розміщення сімей біженців у підвальних приміщеннях було заборонене, але тепер буде вживатися як тимчасовий захід. Люди житимуть в таких умовах, поки в кантоні не облаштують додаткові центри для біженців.

"Навесні кількість біженців ще трохи зменшувалася. Зараз ми отримали хвилю міграції, багато людей з України, багато випадків возз’єднання сімей і неповнолітніх без супроводу", – розповіла керівник кантональної соціальної служби в Ааргау Піа Марія Бруггер.

Напружена ситуація із житлом для біженців спостерігається і в інших кантонах Швейцарії.

"Деякі кантони, наприклад Цюріх чи Берн, просто зобов’язали муніципалітети збільшити квоти на розподіл біженців. Ааргау не змінив механізм розподілу", –описала вона ситуацію з розміщенням.

Рішення розміщувати біженців у підвальних приміщеннях може викликати критику з боку правозахисних організацій. Втім, чиновники збираються виправдати такий підхід відсутністю альтернативи.

Нагадаємо, ми писали, що сотні українських біженців у Ірландії опинилися під загрозою виселення.

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