RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Жилье закончилось. Украинских беженцев в Ирландии будут размещать в палатках

Фото: Поддержка Украины в Ирландии (facebook com CityDublinETB)
Автор: Ольга Маджумдар

Со следующей недели украинских беженцев в Ирландии будут селить в палатках. К концу августа в стране закончатся места для новоприбывших.

Пока чиновники определяют локации, где можно будет установить палаточные лагеря, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на irishexaminer.com.

Правительство Ирландии исчерпало возможности по жилью для беженцев

В Департаменте интеграции заявили, что из-за значительной нехватки жилья ожидается, что со следующей недели для новоприбывших из Украины будут использовать палатки. Эту информацию подтвердил министр жилищно-коммунального хозяйства. По его словам, до конца августа в стране закончатся места для новоприбывших.

В настоящее время определяются локации, где можно установить палатки на подобие лагеря Gormanston Camp, который в прошлом году также использовали для размещения беженцев.

В ближайшие недели до 2000 украинских беженцев могут остаться без жилья. Поєтому правительство продолжает выискивать дополнительные места размещения для бежавших от войны.

В Департаменте интеграции заявили, что за последние недели привлекли все возможности, включая объекты, которые ранее использовались в качестве убежища для экстренных случаев, в частности, Croke Park, Университетский колледж Дублина и стадион Aviva.

На сегодняшний день временную защиту получили 92 тысяч украинских беженцев. Из них за жильем обратились 69 480 человек.

Фото: Центр помощи украинцам в Ирландии (gettyimages.com)

Украинцев призывают отложить поездку в Ирландию

Посольство Украины в Ирландии официально призвало украинцев воздержаться от прибытия в страну в ближайшие полтора-два месяца.

"Сообщаем, что Ирландия столкнулась с очередным кризисом по поводу расселения временно перемещенных лиц, находящихся под временной защитой в стране. В ближайшие несколько месяцев для новоприбывших украинцев не будет возможности найти бесплатное жилье от ирландского правительства. Просим воздержаться от прибытия в страну в ближайшие 6-8 недель, если вы находитесь в безопасном месте", – предупредили в посольстве бежавших от войны.

О кризисе жилья для беженцев также сообщалось в Швейцарии. В швейцарском кантоне Ааргау заявили, что планируют размещать семьи беженцев в подвалах.

Также мы сообщали, что сотни украинских беженцев в Ирландии оказались под угрозой выселения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ирландияжилье для переселенцев