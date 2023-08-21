Сотні українських біженців у Ірландії опинилися під загрозою виселення: деталі

Українським біженцям, які живуть в готелі біля міста Каслбар в Ірландії, загрожує виселення, якщо вони не оплачуватимуть своє харчування. Щодня за дорослого слід платити 10 євро, а за дитину – 5 євро.

Українці вбачають у вимозі дискримінацію, бо у біженців із інших країн у цьому готелі грошей за харчування не просять, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на sundayworld.com.

Норму з оплати для українських біженців уряд Ірландії запровадив ще з початку 2023 року. Українці в готелі Breaffy Woods не згодні із тим, що їм доведеться оплачувати їжу. У закладі проживають 333 українських біженця та 132 із інших країн, які просять про міжнародний захист.

Українці надіслали колективний лист керівництву готелю, у якому зазначили, що їжа не відповідає "здоровим стандартам", встановленим ВООЗ, і не еквівалентна запропонованій вартості.

Також у листі висловлюється незгода, що менеджмент готелю не зобов’язує мешканців інших національностей платити за харчування, що можна розцінювати як прояв дискримінації.

17 липня українські мешканці Breaffy Woods отримали листа від Департаменту рівності, в якому повідомлялося, що нові тарифи на харчування є обов’язковими. Також було зазначено, що будь-які витрати на прання або домашніх тварин більше не будуть покриватися цим відділом.

"Якщо ви не сплачуєте цей внесок на харчування, постачальнику житла було дано вказівку повідомити про це департамент, і ви не зможете залишитися в житлі", – відповіли українцям.

У листі також зазначено, що приготування їжі в готельних номерах суворо заборонено і підпадає під "антисоціальну поведінку".

Згідно зі схемою, яка була запроваджена для зменшення витрат держави, мігранти, які відмовляються платити, розглядатимуться як такі, що відмовляються від наданого житла, і їх поросять виїхати.

Департамент інтеграції опублікував заяву, в якій говориться, що керівництво готелю діє за вказівками департаменту щодо впровадження цієї політики, оскільки вони поновили свій контракт з департаментом – внесок є обов’язковим.

Раніше ми повідомляли, що понад 100 000 українців загрожує видворення з Британії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.