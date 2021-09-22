Запрет въезда "бюджетным" туристам. В курортной стране отреагировали на критику после скандального заявления

На курортном острове Бали не будут запрещать въезд "бюджетным" путешественникам, когда страна снова откроется для иностранных посетителей. Правительство Индонезии заверяет туристов, что им будет разрешено посещать популярную локацию, передает The Lonely Planet.

Такое заявление власти страны сделали после волны критики СМИ, блогеров и туристов из-за скандальной цитаты местного чиновника. Накануне министр-координатор по морским вопросам и инвестициям страны, также ответственный за группу реагирования на пандемию COVID-19, заявил о возможном ограничении въезда "бюджетным" туристам, когда страна снова откроет границы.

"Мы будем стремиться к качественному туризму на Бали, поэтому мы не позволим туристам-бекпекерам (путешественникам, которые ездят бюджетно, с англ. backpacking - ред.) приезжать сюда после того, как в ближайшем будущем будет официально утвержден план открытия для международных путешественников", — заявил ранее Лухут Бинсар Панджайтан, что вызвало шквал критики в международной прессе.

Теперь же в стране уверяют, что подобных шагов предпринимать не собираются.

В заявлении, опубликованном Lonely Planet, представитель чиновника сказал, что его комментарий был "недоразумением", а Лухут Бинсар Панджайтан на самом деле имел в виду "посетителей, которые нарушают правила и нормы здравоохранения, законы и иммиграционные правила в Индонезии (не будут допущены ко въезду – ред.)".

Фото: Пейзажи с самолета, идущего на посадку в международном аэропорте Денпасар на Бали (unsplash.com/yulia-agnis)

Представитель правительства добавил, что все иностранные гости и туристы могут посетить Бали при условии соблюдения протоколов во время пандемии.

Когда будет разрешен туризм на Бали

Хотя сроки открытия страны для туристов пока официально не раскрываются, по информации Reuters, это может произойти примерно в ноябре этого года. До этого в стране хотят, чтобы как минимум 70% взрослого населения получили хотя бы одну дозу вакцины от COVID.

Сегодня курортный остров Бали ослабляет некоторые внутренние ограничения и готовится к открытию для иностранных посетителей из стран с низким уровнем риска COVID. Тем временем число случаев заболевания коронавирусом на острове продолжает снижаться.

По предварительным данным, опубликованным Reuters, правила для туристов после открытия страны могут быть строгими: иностранные посетители должны будут пройти целых три ПЦР-теста и пробыть на самоизоляции восемь дней по прибытии. Среди требований, которые могут стать заменой карантину - полная вакцинация и подтверждение о том, что турист переболел COVID ранее.

По данным украинского МИДа, по состоянию на данный момент попасть в страну могут только определенные категории граждан, а въезд с целью туризма пока строго ограничен.

Напомним, мы писали, что в Египте для туристов откроют грандиозные локации.

Также сообщалось, что отдохнуть в Кении осенью можно по доступным ценам.