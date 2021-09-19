"Самая спорная мера". Популярная страна может запретить въезд "бюджетным" туристам: что известно

На Бали хотят ограничить визиты некоторых путешественников после того, как Индонезия откроется для туристов

Бали может запретить туристам и путешественникам с ограниченным бюджетом, когда страна снова откроет границы для туристов. Об этом сообщает издание TheBaliSun.

"Границы Бали остаются закрытыми для иностранных посетителей из-за строгих протоколов COVID-19. Но когда Бали снова откроется для туризма, официальные лица заявляют, что некоторые туристы больше не будут приветствоваться на острове", — идет речь в публикации.

По сообщению The Bali Sun, власти Индонезии намерены вновь открыть популярный курортный остров для иностранных путешественников из стран с низким риском передачи COVID-19, как только остров достигнет статуса "частичной изоляции уровня 2".

"Эта идея звучит удивительно"

Ранее планировалось возобновлять сферу туризма на острове еще в конце июля, но всплеск случаев коронавируса сорвал эту стратегию, отмечают в новости.

"Но, безусловно, самой спорной частью плана открытия является заявление официальных лица о том, что они будут стремиться ограничить количество гостей, которые могут посетить Бали", — пишет сайт ThePointsGuy.

"Мы будем стремиться к качественному туризму на Бали, поэтому мы не позволим туристам-бекпекерам (путешественникам, которые ездят бюджетно, с англ. backpacking - ред.) приезжать сюда после того, как в ближайшем будущем будет официально утвержден план открытия для международных путешественников", — заявил министр-координатор по морским вопросам и инвестициям страны Лухут Бинсар Панджайтан.

Но при этом не раскрыли никаких подробностей о том, как будут действовать с каким-либо конкретным типом туристов, или о том, каким образом будет определяться "качественный турист", уточняют в издании.

Фото: Богатая тропическая природа и пляжи делают Бали достойным пунктом в списке направлений, в том числе тех, кто путешествует бюджетно (unsplash.com/geio-tischler)

"Эта идея звучит удивительно, если задуматься. Как вы "отфильтровываете" туристов по их финансовому положению?", — пишут в ThePointsGuy.

Бали уже много лет является магнитом для "бюджетных" туристов, добавляют на сайте.

"Кто может их в этом винить? Богатая тропическая природа, соблазнительные пляжи и акцент на оздоровительных и оздоровительных услугах делают Бали достойным пунктом в списке направлений, даже если вы не можете заплатить за один из многих элитных курортов острова", — говорится в публикации.

Расположение Бали в Юго-Восточной Азии также позволяет относительно легко добраться до него - еще одна причина, по которой туристы стекаются на остров.

"Ограничение таких посетителей острова - если они (власти - ред.) смогут определиться, как это сделать - может быть обреченным на провал для страны, которая хочет возобновить прибыльную индустрию туризма", — пишут ThePointsGuy.

Впрочем, подобная мера не слишком новая: во многих популярных направлениях рассматривают способы ограничения массового туризма из соображений экологии и качества жизни. Но при этом не "фильтруют" их по бюджету путешествия, отмечают в публикации.

Можно ли ехать на Бали из Украины сегодня

На данный момент в связи с ухудшением ситуации с COVID, въезд на территорию Индонезии, к которой относится и остров Бали, строго ограничен.

Отдых на Бали не будет доступен для иностранных туристов до тех пор, пока количество случаев COVID-19 не снизится, ранее сообщало РБК-Украина со ссылкой на заявление министра туризма и экономики культуры Бали Сандиаго Уно.

Фото: Въезд на Бали пока ограничен из-за нового всплеска COVID (unsplash.com/jeremy-bishop)

По данным украинского МИДа, по состоянию на данный момент попасть в страну могут только определенные категории граждан.

Среди них - иностранцы - владельцы дипломатических или служебных виз, владельцы дипломатических или служебных разрешений на пребывание, владельцы разрешений на временное или постоянное пребывание (KITAS/KITAP).

Также в Индонезию можно въезжать иностранцам, которые едут с документально подтвержденной медицинской или гуманитарной целью. Разрешен въезд и членам экипажей воздушных или морских судов, прибывающих в страну на борту своих судов.

"Въезд в страну с целью туризма пока еще находится под запретом", — сообщается на сайте ведомства.

Напомним, мы писали, что в Египте для туристов откроют грандиозные локации.

Также сообщалось, что отдохнуть в Кении осенью можно по доступным ценам.