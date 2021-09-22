Заборона в'їзду "бюджетним" туристам. У курортній країні відреагували на критику після скандальної заяви

На курортному острові Балі не заборонятимуть в'їзд "бюджетним" мандрівникам, коли країна знову відкриється для іноземних відвідувачів. Уряд Індонезії запевняє туристів, що їм буде дозволено відвідувати популярну локацію, передає The Lonely Planet.

Таку заяву влада країни зробила після хвилі критики ЗМІ, блогерів і туристів через скандальну цитату місцевого чиновника. Напередодні міністр-координатор з морських питань та інвестицій країни, також відповідальний за групу реагування на пандемію COVID-19, заявив про можливе обмеження в'їзду "бюджетним" туристам, коли країна знову відкриє кордони.

"Ми будемо прагнути до якісного туризму на Балі, тому ми не дозволимо туристам-бекпекерам (мандрівникам, які їздять бюджетно, з англ. backpacking - ред.) приїжджати сюди після того, як в найближчому майбутньому буде офіційно затверджений план відкриття для міжнародних мандрівників", - заявив раніше Лухут Бінсар Панджайтан, що викликало шквал критики в міжнародній пресі.

Тепер же в країні запевняють, що подібних кроків робити не збираються.

У заяві, опублікованій Lonely Planet, представник чиновника сказав, що його коментар був "непорозумінням", а Лухут Бінсар Панджайтан насправді мав на увазі "відвідувачів, які порушують правила і норми охорони здоров'я, закони та імміграційні правила в Індонезії (не будуть допущені до в'їзду – ред.)".

Фото: Пейзажі з літака, що йде на посадку в міжнародному аеропорту Денпасар на Балі (unsplash.com/yulia-agnis)

Представник уряду додав, що всі іноземні гості й туристи можуть відвідати Балі за умови дотримання протоколів під час пандемії.

Коли буде дозволений туризм на Балі

Хоча терміни відкриття країни для туристів поки офіційно не розголошються, за інформацією Reuters, це може статися приблизно в листопаді цього року. До цього в країні хочуть, щоб як мінімум 70% дорослого населення отримали хоча б одну дозу щеплення від COVID.

Сьогодні курортний острів Балі послаблює деякі внутрішні обмеження і готується до відкриття для іноземних відвідувачів з країн з низьким рівнем ризику COVID. Тим часом число випадків захворювання коронавірусом на острові продовжує знижуватися.

За попередніми даними, опублікованими Reuters, правила для туристів після відкриття кордонів країни можуть бути суворими: Іноземні відвідувачі повинні будуть пройти цілих три ПЛР-тесту та пробути на самоізоляції вісім днів після прибуття. Серед вимог, які можуть стати заміною карантину - повна вакцинація і підтвердження про те, що турист перехворів на COVID раніше.

За даними українського МЗС, станом на цю мить потрапити в країну можуть тільки певні категорії громадян, а в'їзд з метою туризму поки суворо обмежений.

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