Новое направление для массового туризма: отдохнуть на пляжах Кении осенью можно по доступным ценам

Океан, сафари и снега Килиманджаро: как отправиться на отдых в экзотическую страну

Самая экзотическая страна для массового туризма становится доступнее для украинцев. С 15 октября запускается прямой чартерный рейс из Украины в Кению.

Отправиться на пляжный и экскурсионный отдых в живописную африканскую страну можно будет раз в 10 дней. Перелет на крыльях украинской авиакомпании Bees Airline будет длиться примерно 10 часов.

Первые чартерные рейсы из Украины в Кению уже совершались в апреле этого года – тогда на отдых слетали более 400 туристов. Кроме того, отправиться в эту страну можно и регулярными рейсами авиакомпаний, например, Turkish Airlines или Qatar Airways.

"Кения станет массовым направлением для украинских туристов"

Украинские туристы уже достаточно "избалованы" и хотят новых направлений, получая хороший сервис, рассказала в комментарии РБК-Украина соучредительница туроператора "TPG" Елена Бойко.

Она предполагает, что Кения станет массовым экзотическим направлением для украинских туристов, как это уже произошло с Занзибаром и Доминиканой, куда туроператор также первым запускал чартерные рейсы.

Фото: Природа в Кении (unsplash.com/thomas-bennie)

"Сейчас таким же драйвером для туристического рынка является Кения, которая будет удивлять туристов. Страна - достаточно безопасная в контексте распространения COVID", — отмечает она.

В то же время, по данным One World Data, вакцинацию от COVID в Кении прошло менее 2% населения страны.

Елена Бойко добавляет, что туры предполагают и "ленивый" отдых на белых песках океанических пляжей, и возможность насладиться снегами Килиманджаро, посетить национальные заповедники и парки, дикую природу на сафари, можно попасть в соседнюю Руанду, где находится заповедник с гориллами.

"В Кении очень большие возможности для людей, которые хотят двигаться в своей истории туристических путешествий. Например, в Доминикану едут за морем и пляжами, в Мексику – за морем и культурой майя. В Кению – также за морем и пляжами, но еще и за природой. В Кении нет особых исторических достопримечательностей", — рассказывает эксперт.

Сколько стоит отдых в Кении

Чартерная программа в Кению запланирована на 7 месяцев. Частота полетов в Момбасу - раз в 10 дней.

"Из-за длительных перелетов имеет смысл отдыхать 10-11 ночей - с такой частотой будут летать чартеры, что существенно уменьшает стоимость билета. В Кении есть варианты отдыха на любой вкус и кошелек. Можно отправиться индивидуально, но тур с чартерным перелетом и трансфером обойдется на 30% дешевле", — говорит о преимуществах новых туров Елена Бойко.

Фото: Отель в Кении (booking.com)

По ее информации, наиболее бюджетный отдых в 3* отеле с завтраками обойдется до 1000 долларов с человека. При размещении в отелях 4* с питанием "все включено" стоит рассчитывать на сумму примерно в 1,5 тысячи долларов с человека. При этом дополнительно на экскурсии стоит предусмотреть около 200 долларов.

Экскурсионные программы в дополнение к пляжному отдыху в Кении выбирают 85% украинских туристов.

Меню на украинском языке и оплата "телефоном"

Украинские турагенты готовятся первыми поехать в Кению для изучения отелей, а туристам уже рассказывают об особенностях отдыха в стране. Информацией о ценах и возможных развлечениях в экзотической стране на странице в Instagram рассказала руководитель туристического агентства из Днепра Юлия Гуслистая.

"Невероятные рассветы и неповторимые кадры заката, сафари на джипах, миграция большого количества животных, местные племена в ярком наряде, колорит. Картинки километров белоснежной пляжной полосы, невероятных морепродуктов, которые здесь просто от 3-5 долларов на пляже, а в ресторане от 10 долларов. На завтрак сок из маракуйи", - описывает она ассоциации с отдыхом в Кении.

Фото: Местные племена в Кении (unsplash.com/john-mcarthur)

Она приводит список интересных фактов о туристических особенностях страны:

- 400 километров пляжей, которые закрыты рифом и здесь не имеет опасных животных в воде;

- 58 парков, где можно увидеть множество животных и насладиться звуками природы во время сафари;

- есть места и для дайвинга, и для снорклинга;

- в июле здесь можно поплавать с китовыми акулами, с июля по август - увидеть миграцию китов.

- можно познакомиться с местными племенами.

Для удобства туристов в Кении есть не только тук-туки (мото-такси), но и обычные службы Uber, Bolt – от 1 доллара.

"Везде 4G интернет - будучи на сафари, можно даже транслировать это онлайн. Почти в каждом углу Кении принимают банковские карты. Платежи "телефонами" на таком уровне, что чаевые можно оставлять безналично. В гостиницах для наших туристов есть меню на украинском языке", — перечислила удобства на отдыхе турагент.

По ее словам, в Кении можно и "пожениться" - неофициальную церемонию на пляже можно организовать от 150 долларов, а сафари можно устроить не только на джипах, но и на воздушном шаре.

Напомним, ранее мы писали, в чем главные особенности отдыха в Кении.

Также стало известно, что в новом сезоне туры в популярные экзотические страны станут дешевле.