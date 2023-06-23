Заповнили вакансії. Яку роботу пропонують українцям у Литві

У Литві працевлаштувалися майже 61% зареєстрованих українських біженців. Вони заповнили вакансії, де бракувало працівників, і сплатили до бюджету країни понад 58 млн євро податків.

Ким працюють та скільки заробляють українці у Литві, TRAVEL РБК-Україна повідомили експерти міграційної платформи EWL.

Які зарплати та умови праці в Литві

За даними служби зайнятості Литви, за трудовими договорами в країні працюють 25 600 громадян України, а станом на березень у країні було 42 000 біженців з України. Вони заповнили вакансії, де бракувало працівників.

У Литві українці мають можливість працювати без знання литовської мови на простій фізичній роботі, бо можна спілкуватися російською.

"Литовські роботодавці заохочують українців різними бонусами: преміями, пропонують одно- чи дворазове безкоштовне харчування, житло для працівників безкоштовно. Для порівняння, у Нідерландах на житло слід відкладати 400-500 євро. Хоч середня зарплата у Литві менше за виплати у країнах з більш заможною економікою, але грошові заохочення з боку і роботодавців і держави дозволяють українцям заробити більше", – розповідає директор міжнародної рекрутації EWL Марцін Колодзейчик.

Мінімальна зарплата у Литві - 840 євро брутто (34 тис. грн), середня – 1666 євро брутто (67,3 тис. грн).

Фото: Робота в готельній сфері (gettyimages.com)

На якій роботі можуть працювати українці у Литві: популярні вакансії

Найбільше вакансій у сфері послуг, готельному бізнесі, виробництві, будівництві, а також оптової та роздрібної торгівлі.

Громадянам України у Литві пропонують такі вакансії:

виготовлення проводів та кабелів на заводах переважно для підприємств автомобільної галузі. Зарплата – від 750 євро нетто (30,2 тис. грн). З урахуванням премій та бонусів, в середньому зарплата може сягати 1000 - 1300 євро нетто (40,3-52,5 тис. грн);

робота на м’ясних підприємствах (нарізка, упакування, маркуванням м’ясних виробів). Зарплата – 680-850 євро (27,5-34,3 тис. грн);

сезонні роботи, наприклад, у сфері обслуговування: помічником кухаря із зарплатою від 800 євро нетто (32,3 тис. грн), у пральнях із зарплатою 700 євро нетто (28,3 тис. грн) або на висаджуванні дерев із зарплатою 1700 євро (68,7 тис .грн).

кухарі потрібні незалежно від сезону. Зарплату пропонують 1100-1500 євро (44,4 -60,6 тис. грн). Така робота вимагає навичок і знання мови.

Які пільги українські біженці отримують у Литві

Статус тимчасового захисту у Литві дає право на освіту, медичне страхування та постійне проживання терміном на 1 рік із можливим продовженням до 3 років, доступ до ринку праці, соціальну допомогу.

Фото: Центр для українців у Литві (gettyimages.com)

Держава виплачує одноразову допомогу 300 євро, та видає картки на купівлю харчування на 80 євро на місяць.

"На даний момент навіть ті громадяни України, які останній рік перебували в інших країнах ЄС під їхнім захистом (наприклад, у Чехії або Німеччині) можуть отримати тимчасовий захист в Литві", – розповідає керівниця відділу легалізації Марія Кузенко.

Знання литовської мови знадобиться для працевлаштування на висококваліфіковану роботу. Це важливо для українців, які хочуть працювати в Литві за фахом, зауважує Марцін Колодзейчик.

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