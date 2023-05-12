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Як ставляться жителі Литви до українців через рік війни: опитування

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П'ятниця 12 травня 2023 16:42
Як ставляться жителі Литви до українців через рік війни: опитування Фото: Центр для українців у Литві (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

У Литві дослідили, з якими проблемами стикаються українські біженці та як суспільство сприймає допомогу втікачам від війни. Литовці підтримують допомогу українцям.

Опитування провели на замовлення Департаменту у справах національних меншин, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на lrt.lt.

Згідно з даними дослідження, що понад 40% мешканців Литви повністю згодні із твердженням, що країна має прийняти якнайбільше біженців з України та допомогти їм.

"Литовське суспільство дуже підтримує нашу точку зору про те, що ми маємо прийняти якнайбільше біженців з України", – заявила керівник Департаменту у справах національних меншин Віда Монтвідайте.

Майже половина (43,8%) опитаних литовців зазначили, що втікачі від війни в Україні їм ближчі, ніж біженці з інших країн.

"Це свідчить про розуміння спільного ворога, нам цілком ясно, що якщо Україна не досягне успіху, то війна може постукати в двері нашого регіону. Тож є величезна підтримка, давні історичні зв'язки, загальна загроза національній безпеці", – пояснила чиновниця результати дослідження.

Як ставляться жителі Литви до українців через рік війни: опитуванняФото: Біженці на мітингу в Литві (gettyimages.com)

Більшість українців, які взяли участь в опитуванні, також вважають, що литовці ставляться до них прихильно. 87,6% українців наголосили, що вони не стикалися з дискримінацією чи образами за національною чи мовною ознакою у Литві.

При цьому найбільшими проблемами для українців є: житло (28,2%), мовний бар'єр (20,3%), працевлаштування (14,4%).

В ході дослідження було опитано 1003 дорослих мешканців Литви та 202 біженця з України. Опитування з лютого до квітня проводила компанія ринкових та соціологічних досліджень Vilmorus.

Нагадаємо, ми писали, що ще в одній країні ЄС продовжать підтримку українців.

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