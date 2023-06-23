Заполнили вакансии. Какую работу предлагают украинцам в Литве

В Литве трудоустроилось почти 61% зарегистрированных украинских беженцев. Они заполнили вакансии, где не хватало работников, и уплатили в бюджет страны более 58 млн евро налогов.

Кем работают и сколько зарабатывают украинцы в Литве, TRAVEL РБК-Украина сообщили эксперты миграционной платформы EWL.

Какие зарплаты и условия труда в Литве

По данным службы занятости Литвы, по трудовым договорам в стране работают 25 600 граждан Украины, а по состоянию на март в стране было 42 000 беженцев из Украины. Они заполнили вакансии, где не хватало работников.

В Литве украинцы имеют возможность работать без знания литовского языка на простой физической работе, можно общаться на русском.

"Литовские работодатели поощряют украинцев разными бонусами: премиями, предлагают одно- или двукратное бесплатное питание, жилье для работников бесплатно. Для сравнения, в Нидерландах на жилье следует откладывать 400-500 евро. Хотя средняя зарплата в Литве меньше выплат в странах с более состоятельной экономикой, но денежные поощрения со стороны и работодателей и государства позволяют украинцам заработать больше", – рассказывает директор международной рекрутации EWL Марцин Колодзейчик.

Минимальная зарплата в Литве – 840 евро брутто (34 тыс. грн), средняя – 1666 евро брутто (67,3 тыс. грн).

Фото: Работа в гостиничной сфере (gettyimages.com)

На какой работе могут работать украинцы в Литве: популярные вакансии

Больше всего вакансий в сфере услуг, гостиничном бизнесе, производстве, строительстве, а также оптовой и розничной торговле.

Гражданам Украины в Литве предлагают следующие вакансии:

изготовление проводов и кабелей на заводах преимущественно для предприятий автомобильной отрасли. Зарплата – от 750 евро нетто (30,2 тыс. грн). С учетом премий и бонусов, в среднем зарплата может достигать 1000 – 1300 евро нетто (40,3-52,5 тыс. грн);

работа на мясных предприятиях (нарезка, упаковка, маркировка мясных изделий). Зарплата – 680-850 евро (27,5-34,3 тыс. грн);

сезонные работы, например, в сфере обслуживания: помощником повара с зарплатой от 800 евро нетто (32,3 тыс. грн), в прачечных с зарплатой 700 евро нетто (28,3 тыс. грн) или на высадке деревьев с зарплатой 1700 евро ( 68,7 тыс.грн).

повара нужны вне зависимости от сезона. Зарплату предлагают 1100-1500 евро (44,4 –60,6 тыс. грн). Такая работа требует навыков и знания языка.

Какие льготы украинские беженцы получают в Литве

Статус временной защиты в Литве дает право на образование, медицинское страхование и проживание сроком на 1 год с возможным продлением до 3 лет, доступ к рынку труда, социальную помощь.

Фото: Центр для украинцев в Литве (gettyimages.com)

Государство выплачивает единовременную помощь 300 евро и выдает карты на покупку питания на 80 евро в месяц.

"На данный момент даже те граждане Украины, которые в последний год находились в других странах ЕС под их защитой (например, в Чехии или Германии) могут получить временную защиту в Литве", – рассказывает руководитель отдела легализации Мария Кузенко.

Знание литовского языка понадобится для трудоустройства на высококвалифицированную работу. Это важно для украинцев, желающих работать в Литве по специальности, отмечает Марцин Колодзейчик.

Напомним, мы писали, как относятся жители Литвы к украинцам через год войны.

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