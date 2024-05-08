Залізниця і аеропорти. У Європі почалися масштабні страйки на транспорті

Страйки на транспорті у травні заплановані у кількох країнах Європи. Через це можливі скасування чи затримки поїздів та авіарейсів.

Де та коли пасажири можуть стикнутися із труднощами під час поїздок, РБК-Україна розповідає з посиланням на euronews.travel.

Велика Британія: скасовують тисячі потягів

Машиністи деяких із найбільш завантажених приміських маршрутів Великобританії оголосили страйк через оплату та умови праці. Члени профспілки ASLEF зупиняють тисячі поїздів з 7 по 9 травня 2024 року.

Мета страйку – порушити роботу 14 залізничних компаній в Англії, які контролюються урядом Великої Британії та належать до Rail Delivery Group (RDG), повідомляє independent.co.uk. Зазначається, що більшість залучених операторів скасували усі рейси.

Зміни у роботі залізниці слід очікувати до11 травня, оскільки члени профспілки машиністів ASLEF також беруть участь у страйку проти понаднормової роботи.

Водночас страйкувати готуються працівники найбільшого аеропорту Великої Британії – лондонського Хітроу. Страйк мав початися 7 травня, але його відклали на два дні для переговорів. Якщо не буде досягнуто згоди, страйк триватиме з 9 до 13 травня, що може спричинити збої у роботі аеропорту.

Італія: збої у роботі залізниці по всій країні

Хвиля страйків на залізниці в Італії вплине на поїздки в окремих регіонах. 10 травня заплановані регіональні страйки в Неаполі, 17 травня – у регіоні Фріулі-Венеція-Джулія, 27-28 травня – у Лігурії.

Фото: Затримка рейсів поїздів у Італії (ілюстративне gettyimages.com)

Загальнонаціональний страйку 19 травня вплине на поїздки Trenitalia та Trenord. Машиністи поїздів страйкуватимуть майже добу.

У Франції страйкуватиме персонал авіакомпанії

Французькі бортпровідники погрожують страйком з 8 по 12 травня. Очікується, що участь візьмуть 90% бортпровідників. Страйк вплине на рейси іспанської авіакомпанії Vueling. Персонал вимагає переглянути умови праці.

В Ісландії готуються до страйку в аеропорту

Працівники найбільшого аеропорту Ісландії Кеплавік планують страйкувати 9-12 травня, якщо не буде вирішений трудовий спір.

Працівники служби безпеки планують щодня зупиняти свою роботу на 4 години, що може призвести до збоїв рейсів.

Нагадаємо, ми писали, де у Європі відбувалися до страйки на транспорті у квітні.

Також ми розповідали, що авіакомпанія Austrian Airlines нещодавно скасувала понад 400 рейсів через страйк льотного екіпажу. Це вплинуло на 50 тисяч пасажирів.

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