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400 рейсів перед святом. Європейська авіакомпанія скасовує польоти через страйк

Четвер 28 березня 2024 13:40
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400 рейсів перед святом. Європейська авіакомпанія скасовує польоти через страйк Фото: Літаки авіакомпанії Austrian Airlines (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Авіакомпанія Austrian Airlines скасовує понад 400 рейсів через страйк льотного екіпажу, який триватиме 28-29 березня упродовж 36 годин. Це вплине на 50 тисяч пасажирів.

Перевізник обіцяє перенести бронювання або повернути гроші за скасовані рейси, повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку авіакомпанії.

За кілька днів до великодніх вихідних льотний екіпаж Austrian Airlines оголосив страйк, який триватиме 28 березня та наступний день до 12:00. Суперечка стосується оплати праці для пілотів та бортпровідників.

У компанії повідомили, що інформують 50 тисяч постраждалих пасажирів і просять їх перевіряти статус рейсу на сайті компанії.

"Усіх пасажирів буде переброньовано на наступний можливий рейс. Ви можете перебронювати рейс, скасувати рейс та отримати повернення грошей. З вихідних можна також безкоштовно перезабронювати або скасувати рейс на нашому сайті на рейсах Lufthansa Group Airlines", – повідомляють у компанії.

Авіакомпанія Austrian Airlines входить до групи Lufthansa. Німецька авіакомпанія також була змушена скасувати тисячі рейсів за останні місяці через страйки співробітників.

Нагадаємо, нещодавно через страйк бортпровідників авіакомпанії Lufthansa та дочірньої компанії Cityline постраждати десятки тисяч пасажирів.

Також у березні в Німеччині страйкували співробітники 11 аеропортів, через майже 100 тисячам пасажирів довелося переносити свої рейси.

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