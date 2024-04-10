У Європі готуються до страйків на транспорті: де можливі збої рейсів

Страйки на транспорті у Європі є регулярним явищем, бо працівники відстоюють кращі умови та зарплати. Але пасажирам нерідко доводиться міняти плани поїздок через перенесення чи скасування рейсів.

Де у Європі плануються страйки найближчим часом, РБК-Україна розповідає з посиланням на euronews.travel.

У Великій Британії у квітні заплановані локальні страйки працівників транспортних компаній. Наприклад, на 10-11 квітня вийдуть страйкувати працівники служби підтримки лондонського метро, через що деякі станції можуть бути закриті. 13 квітня протести профспілки RMT вплинуть на послуги залізничної компанії CrossCountry. З 15 по 20 квітня страйки профспілки машиністів ASLEF торкнуться послуг Північної залізниці. А 20 квітня страйк ASLEF вплине на поїзди LNER.

Водночас страйк в лондонському аеропорту Хітроу, який 11-14 квітня мали провести співробітники служби контролю, скасували, щоб дати час для проведення переговорів.

В Італії дві найбільші профспілки оголосили про страйк 11 квітня, який торкнеться залізниці та іншого громадського транспорту. Демонстрації щодо умов праці триватимуть по 4 години в різний час у містах по всій країні. Пасажирам слід врахувати, що персонал державної залізничної компанії Ferrovie dello Stato, до складу якої входить Trenitalia, страйкує з 9:00 до 13:00.

У Франції члени профспілки CGT-RATP оголосили страйк з 5 лютого по 9 вересня. Через вимоги працівників може постраждати робота мережі автобусів і метро Іль-де-Франс, зокрема під час Олімпійських ігор літа. Але у парламенті розглядають законопроект, щоб забороняти страйки в транспорті протягом певних періодів щороку, щоб уникнути збоїв під час великих заходів.

У Німеччині страйків поки не планується. 25 березня залізнична компанія Deutsche Bahn досягла угоди з німецькою профспілкою машиністів GDL. У домовленості йдеться, що GDL утримається від страйків принаймні до лютого 2026 року. Німецька профспілка Verdi також досягла угоди щодо оплати праці і скасувала страйки в різних німецьких аеропортах.

Нагадаємо, нещодавно авіакомпанія Austrian Airlines скасувала понад 400 рейсів через страйк льотного екіпажу. Це вплинуло на 50 тисяч пасажирів.

Також у березні в Німеччині страйкували співробітники 11 аеропортів, через що майже 100 тисячам пасажирів довелося переносити свої рейси.

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