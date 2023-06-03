З'явилися квитки на перші у світі електрорейси. Літаки для них ще не збудували

Авіакомпанія Scandinavian Airlines розпочала продаж квитків на перші рейси на електромоторних літаках. Але наразі невідомо, коли відбудуться ці рейси, бо літаки для них ще не збудували.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Euronews Travel.

Квитки розкупили в перший день продажів

На трьох перших пропонованих пасажирам рейсах було доступно 30 вільних місць. Їх швидко розкупили відразу після відкриття бронювання.

Але цікаво, що власники квитків не знатимуть, звідки вони вилетять, якого числа або на якому літаку, оскільки самі літаки ще не побудовані. Польоти з низьким рівнем викидів і нульовими викидами рано чи пізно відбудуться, але доволі не скоро: електричні літаки SAS все ще проектуються.

Фото: Boeing 737-800 авіакомпанії SAS (wikiledia.org)

В авіакомпанії кажуть, що у них є "кілька ініціатив, спрямованих на польоти з нульовими викидами", тому "остаточне рішення не прийнято щодо того, який електричний літак виконуватиме конкретний перший рейс". Також невідомо, коли почнуть польоти. В авіакомпанії кажуть, що перший електричний політ буде здійснено у 2028 році.

Скільки коштуватимуть квитки на електричні рейси

Вартість квитків зараз однакова і становить 1946 шведських, норвезьких або датських крон. В SAS кажуть, що день і місце вильоту буде повідомлено мандрівникам електронною поштою після того, як це вирішать.

Станом на сьогодні всі запропоновані квитки вже розкуплені, вільних місць немає. Мандрівники, які все ще хочуть забронювати квиток, можуть підписатися на розсилку від компанії: якщо продаж ще раз запустять, про це стане відомо клієнтам.

Компанія SAS заявляє, що прагне досягти нульових викидів в атмосферу своїми літаками до 2050 року. У 2019 році вони співпрацювали з Airbus у розробці комерційних літаків з низьким рівнем викидів і нульовим рівнем викидів.

"З моменту свого заснування в 1946 році SAS була одним із піонерів в галузі авіаперевезень, будучи, наприклад, першою комерційною авіакомпанією, яка здійснювала польоти над Північним полюсом до значно скоротити час перельоту між континентами", – каже Анко ван дер Верф, президент і генеральний директор SAS.

Нагадаємо, з 1 червня фінська авіакомпанія Finnair скоротить сервісу в економічному та бізнес-класах. Йдеться про норми багажу за тарифами квитків.

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