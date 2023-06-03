Появились билеты на первые в мире электрорейсы. Самолеты для них еще не построили

Авиакомпания Scandinavian Airlines приступила к продаже билетов на первые рейсы на электромоторных самолетах. Но пока неизвестно, когда состоятся эти рейсы, потому что самолеты для них еще не построили.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Euronews Travel.

Билеты раскупили в первый день продаж

На трех первых предлагаемых пассажирам рейсах было доступно 30 мест. Их быстро раскупили сразу после открытия бронирования.

Но любопытно, что владельцы билетов не будут знать, откуда они вылетят, какого числа или на каком самолете, поскольку сами самолеты еще не построены. Полеты с низким уровнем выбросов и нулевыми выбросами рано или поздно состоятся, но не скоро: электрические самолеты SAS все еще проектируются.

Фото: Boeing 737-800 авиакомпании SAS (wikiledia.org)

В авиакомпании говорят, что у них есть "несколько инициатив, направленных на полеты с нулевыми выбросами", поэтому "окончательное решение не принято по поводу того, какой электрический самолет будет выполнять конкретный первый рейс". Также неизвестно, когда начнут полеты. В авиакомпании говорят, что первый электрический полет будет осуществлен в 2028 году.

Сколько будут стоить билеты на электрические рейсы

Стоимость билетов сейчас одинакова и составляет 1946 шведских, норвежских или датских крон. В SAS говорят, что день и место вылета сообщат путешественникам по электронной почте после того, как это решат.

По состоянию на сегодняшний день все предложенные билеты уже раскуплены, свободных мест нет. Путешественники, все еще желающие забронировать билет, могут подписаться на рассылку от компании: если продажа еще раз запустят, об этом станет известно клиентам.

Компания SAS заявляет, что стремится добиться нулевых выбросов в атмосферу своими самолетами к 2050 году. В 2019 году они сотрудничали с Airbus по разработке коммерческих самолетов с низким уровнем выбросов и нулевым уровнем выбросов.

"С момента своего основания в 1946 году SAS была одним из пионеров в области авиаперевозок, являясь, например, первой коммерческой авиакомпанией, которая совершала полеты над Северным полюсом до значительно сократить время перелета между континентами", – говорит Анко ван дер Верф, президент и генеральный директор SAS.

Напомним, с 1 июня финская авиакомпания Finnair сократит сервис в экономическом и бизнес-классах. Речь идет о нормах багажа по тарифам билетов.

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